انت الأن تتابع خبر غضب واسع بسبب لقاء نانسي عجرم مع مدون إسرائيلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أحدثت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حالة من الجدل، بعد ظهورها رفقة مدون سفر إسرائيلي على هامش حفلها الغنائي في قبرص أخيراً.



في التفاصيل، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي سلسلة صور تجمع نانسي والمدون الإسرائيلي إيتسيك بلاس، وهما يتصافحان في كواليس الحفل، والغريب في الأمر أن بعض الصفحات الإسرائيلية اعتبرت الموضوع بـ"الفضيحة"، في محاولة منهم التشهير بسمعة الفنانة التي أظهرت دعمها للقضية الفلسطينية منذ بداية الحرب على قطاع غزة.



ونشر الصحفي الإسرائيلي من يهود لبنان، إيدي كوهين، صور نانسي رفقة المدون الإسرائيلي عبر حسابه في "إكس"، وكتب: فضيحة فضيحة فضيحة.. بعد أن غنت في حفلات الصهاينة في نيويورك المطربة المتصهينة اللبنانية نانسي عجرم تقابل الصهاينة، وهذه المرة في قبرص وتركيا، وفق ما كشف الصحفي الإسرائيلي عن لقاءات تجمعها مع صهاينة في أنحاء العالم. شكرا لروعي.



ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد عمدت وسائل الإعلام الإسرائيلية على بث تقاريرعن الحدث عبر قنواتها الرسمية، وعلَّق أحد الحسابات: هل ستقع في المشاكل هذه المرة أيضًا؟ التقطت المغنية اللبنانية نانسي عجرم، المشهورة في جميع أنحاء العالم العربي، صورة مع مدون السفر الإسرائيلي إيتسيك بلاس.



فيما انقسمت ردود أفعال المستخدمين العرب بين منتقد ومدافع؛ إذ أعرب بعضهم عن غضبه واستيائه من تواجدها مع إسرائيلي، في ظل ما يعانيه جنوب لبنان وقطاع غزة من هجمات الاحتلال الإسرائيلي.



وطالب بعض آخر بمقاطعة أغاني نانسي وحفلاتها الغنائية، فكتبت إحداهن: مش نحنا مقاطعين النوتيلا وkfc وكل شي بدعم الاحتلال الاسرائيلي؟ ضيفوا على قائمة المقاطعة نانسي عجرم وكلكم اعملولها unfollow على instagram وكل المواقع!



فيما دافع الكثيرون عن نانسي، فكتبت إحداهن: نانسي عجرم الإنسانية والأخلاقية والدعم المادي الكبير لجمعيات الأطفال والكثير من الأشياء اللي ما منشوفها..مش رح تفرق معها اذا سلمت على اسرائيلي.. شو بأثر الموضوع عثروتها !!!