انت الأن تتابع خبر لقاء سويدان تنضم لمسلسل طبيبة شرعية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الفنانة المصرية لقاء سويدان عن انضمامها لمسلسل "طبيبة شرعية" الذي تحل فيه كضيفة شرف، ونشرت عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" صوراً لها من كواليس العمل، بالإضافة إلى صورة تجمعها بالفنانة بشرى التي تؤدي دور البطولة في المسلسل.



وأعربت لقاء عن حبها لبشرى بتعليق أرفقته مع الصور، قالت فيه: مسلسل طبيبة شرعية يومياً على قناة المحور.. بطولة حبيبتي بشرى.



وكشفت عن اسم شخصيتها في العمل بالقول: ظهور خاص لي "زوزة".

وفي لقاء صحفي سابق، كشفت لقاء عن تفاصيل شخصيتها في "طبيبة شرعية" مبينة أنها تلعب خلاله دور سيدة تعمل كمدربة رقص زومبا في ناد رياضي، تربطها علاقات بالمافيا والعصابات الخطيرة.



وأعربت عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها في العمل، خاصة أن دورها هو المحرك الأساسي للشخصيات، كما أشارت إلى أن العمل سيطرح قضايا متعددة تهم المجتمع مثل الميراث وجرائم الطب الشرعي.



ويناقش مسلسل "طبيبة شرعية" مشكلات الأطباء الشرعيين، والصعوبات الكبيرة التي تواجههم بسبب المهنة، وتدور أحداثه بشكل أساسي حول حياة طبيبة شرعية وزميلاتها اللواتي يجدن أنفسهن محاطات بالكثير من المشاكل بسبب عملهن، ويلعب بطولته كل من بشرى ومروة عبد المنعم وفراس سعيد ونضال الشافعي وصلاح العبدالله، وهو من تأليف محمد الغيطي وإخراج شادي أبو شادي.



يذكر أن آخر أعمال لقاء سويدان كان مسرحية " السيد درويش" التي أقيمت بذكرى مئوية وفاته، ولعبت بطولتها إلى جانب ميدو عادل، وشريف عبد الوهاب، ورشا سامي، ومحمد عنتر، وسعيد البارودي .