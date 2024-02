مايسي ويليامز تكشف عن التأثير السلبي لمسلسل صراع العروش عليها

القاهرة - محمد ابراهيم - تأثير سلبي عانت منه الممثلة الشابة مايسي ويليامز خلال مشاركتها في بطولة مسلسل صراع العروش كطفلة، تحدثت عنه للمرة الأولى في حوار نقله موقع "ديد لاين".

وقالت مايسي أن توليها لدور بطولة قوي في سن الطفولة تركها تائهة بشكل كبير، في وقت كانت ملتزمة خلاله بالاستمرار في أداء دورها في المسلسل الشهير.

حوار جديد

وأجرت النجمة مايسي ويليامزحوارا جديدًا تحدثت خلاله عن مسلسلها الجديد الذي تنتجه شركة أبل، ويعرض عبر منصتها الرقمية بعنوان The New Look.

ووفق صحيفة ديلي ميل، قالت ميايسي ويليامز أنها احتاجت لأن تفقد قدر كبير من وزنها بما يعادل 26 رطل، حتى تتمكن من تقمص الدور بشكل صحيح.

ظهرت مايسي ويليامز كنجمة غلاف العدد الجديد من مجلة Harper's Bazaar المقرر صدوره لشهر مارس المقبل.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من جلسة التصوير التي أجرتها مايسي ويليامز للعدد الجديد، مع إجرائها لحوار خاص نشر مع العدد.

The New Look

وكشفت مايسي عن أن مشروعها القادم، سيكون عمل درامي من إنتاج منصة أبل، يطرح بعنوان The New Look.

أيضًا كانت قد زينت النجمة نيكول كيدمان غلاف العدد الجديد من مجلة "راديو تايمز" المقرر صدوره لشهر فبراير المقبل، وأجرت النجمة حوارًا عن حياتها الخاصة والمهنية نشر خصيصًا ضمن صفحات العدد.

ونقلت ديلي ميل، صورة غلاف العدد الجديد من المجالة، الذي تزين بصورة جديدة لكيدمان، وضمن حوارها للعدد، تحدثت كيدمان عن شعورها بعدم الارتياح بسبب طولها الزائد عن الحد على السجادة الحمراء.