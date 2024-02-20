الليلة.. إحياء ذكري رحيل شيخ الملحنين زكريا أحمد في صالون الأوبرا الثقافي بمعهد الموسيقى

القاهرة - محمد ابراهيم - تجسيدًا لخطط الثقافة المصرية الهادفة إلى الاحتفاء برموز النغم والكلمة تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر صالونًا ثقافيًا ضمن فعاليات نشاطها الثقافي والفكري بمناسبة ذكري رحيل شيخ الملحنين زكريا أحمد، مساء اليوم الثلاثاء 20 فبراير في الساعة السابعة مساءً على مسرح معهد الموسيقى العربية.

إحياء ذكرى رحيل الشيخ زكريا أحمد

ويستضيف ابنة الموسيقار الراحل تهاني، الدكتور خيري عامر أستاذ الموسيقي العربية بكلية التربية الموسيقية، الدكتور سيد علي اسماعيل الأستاذ بقسم اللغة العربية جامعة حلوان، الناقد الفني محمد دياب ويتخلل الاحتفالية فقرة فنية لتخت شرقي.

نبذة عن الشيخ زكريا أحمد

يذكر أن الشيخ زكريا أحمد لقب بشيخ الملحنين ويعد من عمالقة الموسيقى والغناء فى مصر، بدأ التلحين للمسرح الغنائي، وكتب أعمال لمعظم الفرق الشهيرة منها فرقة علي الكسار، وفرقة نجيب الريحاني، وزكي عكاشة، ومنيرة المهدية، قبل أن يتحول للعمل مع سيدة الغناء العربى كوكب الشرق أم كلثوم فى بداية رحلتها.

حفل وهابيات على مسرح معهد الموسيقى العربية

انطلق حفل وهابيات بقيادة المايسترو أحمد عامر الذي أقامته دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر، الأحد الماضي على مسرح معهد الموسيقى العربية.

وتضمن البرنامج مختارات من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب منها: "في الليل لما خلي، النهر الخالد، ساكن قصادي، أمل حياتي، انت الحب، هذه ليلتي إلى جانب موسيقي فين طريقك"، أداء كل من: غادة آدم، ايناس عز الدين، أحمد عصام، وعازف العود محمود عبد الفتاح.