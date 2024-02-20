هذه كانت هدايا ترافيس كيلسي لتايلور سويفت في عيد الحب

القاهرة - محمد ابراهيم - قدّم نجم كرة القدم الأمريكية، ترافيس كيلسي، مجموعة من الهدايا الفاخرة لنجمة البوب تايلور سويفت في عيد الحب، وفاجأها بها بعد أيام قليلة من فوزه بلقب Super Bowl 2024 واحتفاله في لاس فيغاس، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".

وبحسب ديلي ميل، فقد أنفق نجم فريق The Chiefs مبلغًا يزيد عن 13000 دولار على الهدايا لتايلور سويفت، وقد كانت سويفت من بين الحضور البارزين في نهائي "سوبر بول" بين فريقي كانساس سيتي تشيفز وسان فرانسيسكو فورتي ناينرز قبل أيام.

وعند وصولها إلى ملبورن في أستراليا، استقبلت سويفت بـ 250 وردة أبدية من ترافيس كيلسي، حسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن"، وتم وضع هذه الورود في "صندوق قبعة دائري ضخم مستوحى من الطراز الباريسي" بتكلفة إجمالية قدرها 2100 دولار، وتلقت سويفت 250 وردة إضافية باللون الوردي الساخن مقابل 2100 دولار أخرى.

واستمر ترافيس كيلسي في مفاجأة تايلور سويفت مع هدية أخرى متمثلة في منحوتة وردة مصنوعة يدويًا من شركة Perigold بقيمة 3100 دولار، مما يظهر اهتمامه بموضوع الأزهار والجمال.

هجوم كاني ويست

ومن جديد، عاد مغني الراب كاني ويست للتطاول على المغنية الشهيرة تايلور سويفت في أغنياته التي طرحت مؤخرًا ضمن أحدث ألبوماته.

ووفق صحيفة ديلي ميل، أغنية جديدة لويست، جاء بها إسقاط على تايلور سويفت بعد ما حققته من نجاح في حفل جوائز الجرامي الأخير.

تحطيم الارقام القياسية

أيضًا، كانت قد نجحت النجمة تايلور سويفت في كسر الرقم القياسي الذي كان يحتفظ به النجم الأسطوري الراحل إيلفس بريسلي.

وذلك بعد أن نجحت تايلور في أن تحقق الاستمرارية كأكثر مغنية فردية تبقى لأكبر عدد من الأسابيع في صدارة ترتيب أكثر الفنانين استماعًا على مستوى العالم كله، هذا الرقم القياسي حققته تايلور سويفت بعد بقائها في الصدارة لمدة تصل لـ 68 أسبوعًا متواصلًا.

كانت قد عادت النجمة تايلور سويفت لتتصدر قائمة أكثر 200 ألبوم استماعًا لمجلة "بيلبورد"، وذلك بفضل النسخة الخاصة المعدلة من ألبومها الجديد 1989.