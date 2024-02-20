محمد صبحي يفتح صندوق أسراره مع شيرين سليمان في سبوت لايت

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أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد، الفنان القدير محمد صبحي، وذلك في مسرح مدينة سنبل من كواليس مسرحية عائلة ونيس، كما يكشف تفاصيل عن مسرحيته الجديدة التي من المقرر بدء عرضها بعد عيد الفطر المبارك.

تفاصيل حلقة محمد صبحي في برنامج سبوت لايت

ويفتح الفنان محمد صبحي في اللقاء خزانة أسراره، ويتحدث عن الأعمال التي توقع فيها الموقف السياسي الحالي والمؤامرة التي تحاك ضد الدول العربية وفي مقدمتها مصر، كما يكشف أيضًا عن علاقة حياته الشخصية بمسلسل ونيس وكيف قرر أن يقوم بعمل أجزاء له على الرغم من أنه كان من المقرر أن يكون المسلسل مكون من جزء واحد وسر الموقف الذي حدث بينه وبين أبناءه والذي دفعه لعمل أجزاء جديدة من المسلسل، كما يتحدث أيضًا عن أجمل وأغرب المواقف التي تعرض لها مع جمهوره من الكبار والأطفال والشباب أيضًا.

محمد صبحي يكشف عن سر حبه للنادي الأهلي



ويكشف في اللقاء عن سر حبه للنادي الأهلي وجمهوره وعن سر ابتعاده عن السينما وعدم تقديمه سوى 22 فيلم فقط، والموقف الذي تسبب في ذلك، كما يكشف أيضًا عن سر رفضه تقديم أعمال تلفزيونيه في شهر رمضان وطقوسه في الشهر الكريم.

كما تستضيف شيرين سليمان في الحلقة الفنانة نورهان والتي تكشف عن علاقتها الانسانية بالفنان محمد صبحي، وحبها لتعليم الاطفال التمثيل وسر المسرحية التي شاهدها الفنان محمد صبحي وأثرت فيه تأثيرًا كبيرًا.

مواعيد برنامج سبوت لايت

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع إسبوعيًا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحادية عشر مساءً.