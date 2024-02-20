نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القائمة المبدئية لنجوم الغناء في السباق الرمضاني 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أيام قليلة تفصلنا عن أكثر الشهور المحببه للقلب، وهو شهر رمضان المبارك، حيث سيكون الجمهور على موعد مع وجبة قوية من مسلسلات الموسم والتي تقدمها المتحدة للخدمات الإعلامية، وكما اعتدنا أن يكون هناك صوت غنائي لكل عمل درامي ليميزه، وفي السطور التالية يرصد دوت الخليج الفني أبرز المطربين المشاركين في غناء تترات رمضان.

شيبة في حق عرب

أحمد شيبة يشارك في تتر مسلسل "حق عرب"، بأغنية شعبية تتماشى مع أحداث المسلسل التي تدور حول شخصية "عرب السويركي" التي يقوم بتجسيدها أحمد العوضي. المسلسل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان، ويضم أيضًا أسماء مثل سلوى عثمان، وفاء عامر، ودينا فؤاد، ورياض الخولي، وليد فواز، وعدد آخر من النجوم.



حمزة نمرة في سر إلهي



حمزة نمرة سيقدم تتر مسلسل "سر الهي" للنجمة روجينا، والمسلسل سيعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. من المقرر أن ينتهي من تسجيل التتر في الأيام القادمة، ويعتني بالتحضيرات النهائية له، الألحان والكلمات من تأليف محمود فاروق، والتوزيع من إبداع كريم عبد الوهاب.

والمسلسل يضم نخبة من النجوم مثل روجينا، مي سليم، أحمد مجدي، صلاح عبدالله، ميمي جمال، أحمد بدير، محمد ثروت، نهي عابدين، وآخرين، وهو من إخراج رؤوف عبدالعزيز وتأليف أمين جمال.

مسار إجباري

فرقة مسار إجباري ستقدم تتر مسلسل "مسار إجباري"، الذي يجمع بين النجمين عصام عمر وأحمد داش في البطولة. يتناول المسلسل قصة شابين يُدعون حسن وحسين، يقودهما القدر لاكتشاف سر في حياتهما يقلبها رأسًا على عقب، ويتميز بجوٍ تشويقي اجتماعي، والعمل من إخراج نادين خان وتأليف أمين جمال، ويشارك فيه أيضًا صابرين، بسمة، محسن منصور، جوري بكر، رشدي الشامي، وعدد من النجوم الآخرين.