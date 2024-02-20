ميريت عمر الحريري تنضم لقائمة أبطال مسلسل "بابا جه"

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك الفنانة ميريت عمر الحريري، حاليًا في مسلسل "بابا جه"، ومن المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2024، والمسلسل تدور أحداثه حول أكرم حسني الذي يُواجه العديد من المواقف المُضحكة في حياته اليومية، سواء مع عائلته أو في عمله يواجه تحدياتٍ مُختلفة، لكنه يُحاول التعامل معها بروحٍ مرحة وذكاءٍ فطري.

عدة أسباب تشير لنجاح مسلسل بابا جه

ويُعد المسلسل من تأليف وائل حمدي، وإخراج خالد مرعي، وإنتاج شركة “ميديا هب سعدي جوهر” ويُتوقع أن يحقق مسلسل بابا جه نجاحًا كبيرًا في رمضان 2024، وذلك لعدة أسباب، منها تُلامس القصة حياة المشاهدين وتُناقش مواقف واقعية من منظور كوميدي ويشارك في المسلسل نخبة من النجوم الكوميديين الذين يتمتعون بشعبية كبيرة.

ويتمتع كل من وائل حمدي وخالد مرعي بخبرة كبيرة في مجال المسلسلات الكوميدية ولذلك يُتوقع أن يكون مسلسل “بابا جه” أحد أكثر مسلسلات رمضان 2024 مشاهدة، حيث يُقدم مزيجًا مُمتعًا من الكوميديا والدراما الاجتماعية.

أبطال مسلسل "بابا جه"

يشارك في بطولة مسلسل “ بابا جه ” الفنان أكرم حسني، الفنانة نسرين أمين، الفنانة سماء إبراهيم، الفنانة فريال يوسف، الفنان محمود البزاوى، الفنان محمد أوتاكا والطفلة حور أحمد والطفلة لافينا نادر وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر.