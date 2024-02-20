فن ومشاهير

المطرب أحمد إبراهيم يتناول مشوار محمد العزبي بقصر الأمير طاز

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القاهرة - محمد ابراهيم - يحتفل مركز الإبداع الفني بقصر الأمير طاز بالخليفة التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، في الساعة الخامسة مساء اليوم لثلاثاء بذكرى الفنان الكبير "محمد العزبي" بمناسبة ذكراه الحادية عشر، ويأتي ذلك في إطار إهتمام وزارة الثقافة برموز الفن والإبداع. 

احياء ذكرى رحيل المطرب محمد العزبي 


تقام ندوة وأمسية فنية يقدمها المطرب الكبير أحمد إبراهيم بحضور أسرة الراحل الكبير محمد العزبي. 
 

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المطرب أحمد إبراهيم 

أبرز أعمال محمد العزبي 

 

شارك المطرب محمد العزبي في عدة أفلام أبرزها فيلم “ غرام في الكرنك”، التي تدور أحداثه في إطار استعراضي كوميدي، وقدم عدة أغاني خلال الفيلم منها “ اقصر بلدنا، وحتشبسوت”.

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كما انضم محمد العزبي إلى فرقة رضا في عام 1957، حيث برع في أداء أغاني مميزة مثل "رنة الخلخال" و"الناي السحري" و"فانوس رمضان"، جابت فرقته العديد من البلدان قبل أن ينفصل عنها في عام 1969، ومن أبرز أغانيه "ازاي الصحة" " و"بهية".

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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