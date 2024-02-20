عرض أول لفيلم كريستين ستيوارت الجديد بمهرجان برلين السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد مهرجان برلين السينمائي الدولي عرض أحدث فيلم سينمائي للممثلة كريستين ستيوارت بعنوان Love Lies Bleeding.

وأن العرض الخاص للفيلم الجديد بحضور نجمته، ضمن فعاليات الدورة رقم 74 للمهرجان السينمائي الشهير لعام 2024.

أيضًا كانت قد شاركت الممثلة الشابة سيرشا رونان بالعرض الخاص لفيلمها الجديد The Outrun، الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور سيرشا للعرض الخاص للفيلم، الذي يشارك في بطولته ستيفن ديلان.

وكان قد وقع اختيار المخرج جونتان اتزلر على الممثلة الايرلندية سيرشا رونان، لتكون بطلة مشروعه السينمائي الجديد الذي يطرح بعنوان Bad Apples.

ووفق ما ذكر موقع "ديد لاين"، الفيلم الجديد ستدور أحداثه في إطار من التشويق والكوميديا، وسيكون أول مشروع سينمائي بالانجليزية للمخرج وكاتب السيناريو السويدي.

أعمال مرتقبة

وكان قد بدأ العمل على تصوير مشاهد الفيلم السينمائي الجديد الذي يطرح بعنوان Blitz، الفيلم سيكون من أفلام الدراما التاريخية التي تدور أحداثها خلال الحرب العالمية الثانية.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير مشاهد الفيلم، ظهر بها عدد من ابطاله من نجوم السينما البريطانيين.

تفاصيل عن العمل

والفيلم الجديد Blitz هو فيلم من إخراج المخرج ستيف ماكوين، ويشارك في بطولته سيرشا رونان، وهاريس ديكنسون، وستيفن جراهام، وإيرين كيليمان، وكاثي بورك، وجوزيف ألتين في أدوار البطولة.

وفي اللقطات التي ظهرت من موقع تصوير مشاهد الفيلم، ظهرت سيرشا رونان وبول ووكر، متنكران في الشخصيات التي يجسدانها ضمن الأحداث.