حسن أبو الروس يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "حرة يا فلسطين"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان الشاب حسن أبو الروس لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "حرة يا فلسطين"، ومن المقرر طرحها اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً.

وقال حسن أبو الروس في تصريحات صحفية له:" أن جميع أرباح الأغنية سيتم تقديمها كمساعدات لصالح أهالينا في غزة، لافتًا أن هذا الشئ هو أقل ما يمكن تقديمه لهم".

حسن أبو الرووس

آخر أعمال حسن أبو الروس

ويذكر أن حقق الفنان حسن أبو الروس نجاحًا كبيرًا في مسلسل "حالة خاصة" الذي عرض مؤخرًا بشخصية عز الذي قدمها ضمن أحداث العمل.

تفاصيل مسلسل "حالة خاصة"

تدور قصة مسلسل "حالة خاصة" حوّل شاب مصاب بالتوحد، واسمه نديم أحمد أبو سريع، يريد تنفيذ وصايا والدته له، التي أوصته بها قبل رحيلها، وهو أن يصبح محاميًا مشهورًا، ومن ثم يجد فتاة يعيش معها قصة حب لأول مرة في حياته، ويقرر "نديم" الذي يجسد دوره الفنان طه دسوقي، أن تكون هذه الفتاة هي هاجر سراج التي تلعب شخصية رام الله ضمن أحداث المسلسل.

حسن أبو الرووس

أبطال مسلسل "حالة خاصة"

ويعد "حالة خاصة "مكون من 10 حلقات يناقش من خلاله قضية التوحد وهو من بطولة طه دسوقي ويعد العمل أول بطولة مطلقة له ويشاركه بطولة المسلسل النجمة غادة عادل،حسن أبو الروس وغيرهم من النجوم، والمسلسل من تأليف مهاب طارق ومن إخراج عبد العزيز النجار.