نجوم وصناع فيلم "الحريفة" ضيوف لميس الحديدي الليلة

القاهرة - محمد ابراهيم - يستضيف برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، مساء اليوم الثلاثاء، نجوم وصناع فيلم "الحريفة".

أبطال فيلم الحريفة ضيوف برنامج كلمة أخيرة

يحل ضيوفًا على البرنامج كل من نور النبوي وكزبرة وأحمد غزي، وخالد الذهبي وعبدالرحمن محمد والكاتب إياد صالح، والمخرج رؤوف السيد، والمنتج طارق الجنايني.

يتحدث الضيوف خلال الحلقة عن الفيلم وكواليس العمل وهل كانوا يتوقعون هذا النجاح الكبير وتحقيقه لأعلى الإيرادات في السينما الفترة الماضية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

قصة فيلم الحريفة

تتناول قصة فيلم "الحريفة" مغامرة مجموعة من الشباب الذين يقررون تشكيل فريق كرة القدم في الشوارع. يتم التركيز في الفيلم على شخصية ماجد، الذي انتقل حديثًا إلى المدرسة الحكومية بعد تعرض أسرته لأزمة مالية، مما دفعهم إلى نقله من المدرسة الخاصة إلى المدرسة الحكومية. خلال رحلته في المدرسة الحكومية، يلتقي ماجد بزملاء الفريق الآخرين، وتتطور بينهم علاقة صداقة تساعده على التغلب على التحديات المالية.



وتُسلط القصة الضوء على رحلة ماجد ورفاقه، مظهرة كيفية تجاوزهم العوائق المالية وتحقيق أحلامهم في عالم كرة القدم. تظهر القصة كيف يجدون الدعم والصلة الإنسانية بينهم، مما يمكنهم من تحقيق النجاح رغم الصعاب التي يواجهونها في حياتهم اليومية