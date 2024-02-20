لقاء سويدان:" أنا ست مطيعة جدًا لجوزي.. وحسين فهمي راجل شرقي ومكنش بيخرجني"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة لقاء سويدان، خلال إحدى البرامج التلفزيونية، عن تفاصيل حياتها الشخصية، وعلاقتها بطليقها الفنان حسين فهمي.

تصريحات لقاء سويدان

وقالت لقاء سويدان في تصريحات تلفزيونية لها أن الزواج ليس عقد ملكية، مُضيفة:المفروض اللي جامع بينا حب مش عقد احتكار، ولو الناس فهمت ده الحياة هتمشي".





وأكدت لقاء سويدان على أن هناك أشخاص عديدة ترى أنه يصعب السيطرة عليها، مُتابعة:" لكن أنا على العكس تمامًا لما أتجوز، أنا ست مطيعة جدًا لجوزي".



وتابعت:" لما أتحط في موقف بيبان قوتي وعندي صبر وقوة تحمل لا أحد يتخيلها، ولكن مع الراجل اللي أنا اختارته واقتنعت بيه ببقى مطيعة جدًا، وأصحابي بيتريقوا عليا أني بسمع كلام وبحترم جدًا الشخص اللي مرتبطة بيه".

مفهوم الرجولة على طريقة لقاء سويدان

وكشفت لقاء سويدان عن مميزات الرجل من وجهة نظرها، مُعلقة:" أصل الرجولة مش اسم وصوت عالي وذكورة، لأ الرجولة إني احترم عقليته وأني أحب الطريقة اللي بيتعامل معايا بيها".

وأوضحت:" أنا حظي حلو وبتجوز رجالة حلوة، وكنت متجوزة حسين فهمي فارس أحلام البنات، ملفتش نظري في حسين فهمي جماله، اللي لفت نظري فيه الطريقة اللي كان بيتعامل معايا بيها، وكان بيعمل حاجات علشاني أنا مشوفتش شب في سني أو أصغر مني كان بيعملها".



وواصلت:" حسين فهمي كان بيحبني جدًا ودي حقيقة مقدرش انكرها، وأنا كمان حبيته جدًا، وكان بيغير عليا أكتر ما أنا بغير عليه بكتير، وأنا مكنتش بغير عليه لأني عارفة طبيعته لأني فنانة وعارفة أنه بيحترمني وطول فترة زواجنا عمره ما خاني".

لقاء سويدان تكشف تفاصيل علاقتها بحسين فهمي

واختتمت:" حسين فهمي راجل شرقي أوي، ومكنش بيخرجني مع أصحابي وكان له وجهة نظر أننا هنعيش بمنطق المتصاحبين اللي بيحبوا بعض ولكن في الحلال، أن يبقى عندنا نفس الشغف كأننا متصاحبين ولكن وإحنا متجوزين".

آخر أعمال لقاء سويدان

والجدير بالذكر أن آخر أعمال لقاء سويدان مسلسل طبيبة شرعية، الذي يعرض حاليًا عبر إحدى القنوات، وتشارك في بطولته بجانب بشرى، وآخرون من النجوم.