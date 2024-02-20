"أربع حروف" و"حلاوة شمسنا" في ثاني أيام نوادي المسرح الإقليمي بالإسماعيلية

القاهرة - محمد ابراهيم -

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح بإقليم القناة وسيناء الثقافي، تحت شعار "مسرح في كل حتة في مصر"، ضمن برامج وزارة الثقافة.

عرض أربع حروف

وشهد مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، في اليوم الثاني عرضين مسرحيين، جاء الأول بعنوان "أربع حروف" وتدور أحداثه حول مخرج يقدم بروفة مسرحية مع بطلة واحدة فقط، أداء محمد صديق، آية أبو ضيف، تأليف مريم الجيزاوي، وإخراج محمود مدحت.

عرض حلاوة شمسنا

أما العرض الثاني فجاء بعنوان "حلاوة شمسنا" ويتناول قضية استغلال الحب والمشاعر الطيبة لتحقيق أهداف ومصالح شخصية، أداء أمير حمزة، مايسة أحمد، كريم جودة، هند عبد الناصر، محمد إسماعيل، جينان هاني، محمد علي، ندى ياسر، أحمد هنيدي، وجميلة محمد، تأليف أحمد نبيل، وإخراج خالد طه.

لجنة التحكيم

العروض تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وجاءت عروض اليوم الثاني التابعة لفرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، بحضور لجنة التحكيم المكونة من محمد ميزو، سعيد حجاج، منار خالد، محمد عدلي عضو الرقابة على المصنفات، ورجب أحمد مقرر اللجنة.

ويشهد إقليم القناة وسيناء برئاسة أمل عبد الله، تقديم 28 عرضا يستمر عرضها حتى نهاية الشهر الحالي، منها عرض لفرع ثقافة شمال سيناء، و3 عروض لفرع جنوب سيناء، و7 عروض لفرع ثقافة السويس، ويقدم فرع ثقافة الإسماعيلية 8 عروض، بينما يقدم فرع ثقافة بورسعيد 9 عروض مسرحية.