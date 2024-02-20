فن ومشاهير

رمضان 2024.. صفاء جلال تروج لمسلسل "المداح"

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. صفاء جلال تروج لمسلسل "المداح" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة صفاء جلال، على مشاركة جمهورها بمسلسل “المداح” الجزء الرابع المقرر عرضه في رمضان 2024.

صفاء جلال تعلن مشاركتها في مسلسل المداح 

 

وقالت صفاء جلال عبر حسابها الرسمي بموقع “ فيسبوك ”:"مسلسل المداح رمضان ٢٠٢٤ يا رب يعجبكم ".

 

وأعلنت صفاء جلال عن النجوم المشاركة في مسلسل المداح قائلة:" المداح بطولة حمادة هلال وهبة مجدي وفتحي عبد الوهاب وحنان سليمان وخالد سرحان ومي سليم وحمادة هلال ومحمد عز".

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نجوم مسلسل المداح 

 

يشارك في مسلسل المداح كل من: حمادة هلال، سهر الصايغ، هبة مجدي، خالد سرحان، فتحي عبد الوهاب، تامر شلتوت، محمد عز، مي سليم، صفاء جلال، حنان سليمان، وغيرهم.

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أحداث مسلسل المداح 

 

يرصد مسلسل المداح 4 قصة مهمة عن الجن والسحر وغيرها من هذه الأشياء التي يؤمن بها العديد من الأشخاص، وذلك من خلال حمادة هلال والذي يجسد دور الشيخ صابر الشهير بالمداح، حيث أنه لغة خاصة مع الجن ويعلاج السحر بالقرأن ويناقش العمل العديد من القضايا الهامة لذا يحظى بعدد من المشاهدات العريمة منذ بداية الموسم الأول ويحقق كل موسم نجاح أكبر من الموسم الاخر.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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