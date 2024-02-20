نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. الدراما الأدبية تغزو الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يغزو موسم رمضان لهذا العام عدد من الأعمال التاريخية، التي تم أخذها من أعمال أدبية، وذلك ضمن الأعمال التي تطرحها المتحدة للخدمات الإعلامية، وفي السطور التالية يرصد دوت الخليج الفني أبرز هذه المسلسلات.

مسلسل إمبراطورية ميم



"إمبراطورية ميم" هي مسلسل بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، ومجموعة من الفنانين الآخرين. يتناول المسلسل قصة عائلية معقدة ومليئة بالتشويق والدراما.

السيناريو والحوار من تأليف محمد سليمان عبد المالك، والإخراج لمحمد سلامة، والمنتج لشركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويتمحور العمل حول قصة عائلة تتعرض لصراعات داخلية وخارجية، مما يؤثر على حياتهم وعلاقاتهم ببعضهم البعض.



مسلسل جودر

يشارك ياسر جلال بمسلسل جديد تدور قصته حول شهر زاد وشهريار في إطار فانتازي، ويتكون من 15 حلقة سيتم عرضه عبر منصة واتش إت وقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. الفنان ياسر جلال يلعب دور جودر، والمسلسل كان معروفًا سابقًا باسم "ألف ليلة وليلة" قبل تغييره إلى "جودر".



عتبات البهجة



المسلسل نوع من الأعمال الدرامية الاجتماعية الكوميدية التي تتناول الأحداث بشكل سلس وبسيط، يتكون المسلسل من 15 حلقة، وهو تحول درامي لرواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد وسيناريو وحوار مدحت العدل.

ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية بشكل مبسط للجمهور أبرزها علاقة الجد بأحفاده، وعدد من الرسائل الحياتية الإيجابية من خلال برنامج يقدمه بهجت الانصاري الذى يجسده النجم يحيى الفخرانى خلال الأحداث، خاصة أنه يجسد دور يوتيوبر.

صيد العقارب

بطولة غادة عبد الرازق تدور قصته في إطار درامي عائلي، إذ تظهر خلال أحداثه في دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر.

المسلسل مأخوذ عن رواية "الأب الروحي" تأليف الكاتب الأمريكي ماريو بوزو وتدور الأحداث حول صراعات بين الأقارب والعائلات، كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، إضافة لعدد من النجوم الكبار وتشاركهم الفنانة سيمون بعد غياب عن الدراما.