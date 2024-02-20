نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سرقة لوحة منزل فريد شوقي بالعجوزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت عبير فريد شوقي، ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، بتعرض واجهة منزل والدها في منطقة العجوزة لعملية سرقة.

نشرت صورة للمنزل على حسابها الشخصي على إنستجرام وعبّرت عن استيائها قائلة: "كان هنا في لوحة نحاس مكتوب عليها هنا عاش الفنان فريد شوقي، بصيت ملقتهاش فقلت يمكن وقعت بس من شكل مكان المسامير قلت لنفسى لأ".

وأكدت أن هذا الحادث ليس حدوثًا فرديًا، حيث أشارت إلى وجود عصابة قد دخلت عدة أماكن وسرقت لوحات نحاسية، مُظهرة استياءها من هذا الوضع، مشيرة إلى محاولات أخرى للسرقة في المنطقة.