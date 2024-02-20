الشاعر محمود المليجي يشارك بكتابة أغاني مسرحية " رمضان سكول ميوزيكال "

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أحمد جودة - القاهرة -

حرص الشاعر محمود المليجي، على مشاركة جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع “ فيسبوك” بسعادته بكتابة اغاني مسرحية " سكول ميوزيكال " بطولة النجم محمد هنيدي.

وقال الشاعر محمود المليجي:" اتشرفت بكتابة اغاني مسرحية سكول ميوزيكال لصاحبها الاستاذ رمضان مبروك ابو العلمين حمودة وسعيد جدا بالشغل مع قيمة فنية كبيرة زي الاستاذ محمد هنيدي

الحان وتوزيع أحمد طارق يحيى وإخراج خالد جلال".

موعد عرض مسرحية رمضان سكول ميوزيكال

يذكر أن الفنان محمد هنيدي، يستعد لعرض مسرحية “رمضان سكول ميوزيكال” في المملكة العربية السعودية، المقرر عرضها من يوم 24 فبراير الجاري حتى 4 مارس المقبل على مسرح محمد العلي في بوليفارد، بمشاركة نخبة كبيرة من نجوم الفن.

نجوم مسرحية رمضان سكول ميوزيكال

ويشارك في مسرحية “رمضان سكول ميوزيكال” لـ محمد هنيدي، عدد من الفنانين، حيث تلعب دور البطولة النسائية أمامه الفنانة نيرمين الفقي، بالإضافة إلى نجوم الكوميديا محمود حافظ، محمد ثروت، نانسي صلاح، وأحمد سلطان، وآخرين.