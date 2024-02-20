نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. تفاصيل دور عائشة بن أحمد في "دون سابق إنذار" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تخوض الفنانة عائشة بن أحمد موسم رمضان 2024، بمسلسل "دون سابق إنذار"، الذي تقدم خلاله البطولة النسائية أمام الفنان آسر ياسين، وهو عمل مكون من 15 حلقة للعرض الرمضاني، من إخراج هاني خليفة.

دور عائشة بن أحمد في مسلسل دون سابق إنذار

وتقدم عائشة خلال الأحداث دور "أمينة"، زوجة آسر ياسين، وهي سيدة تعمل في إحدى شركات العقارات، لتؤكد النجمة بدورها أن هذه الشخصية جديدة ومختلفة تمامًا عن الأدوار التي قدمتها من قبل.

وأضافت عائشة بن أحمد أن المسلسل يضم تيمات فنية مختلفة، فهو إنساني واجتماعي.

وكانت قد تألقت أيضًا في الموسم الرمضاني الماضي بشخصية "شيرين" في مسلسل "مذكرات زوج"، الذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول المشكلات الزوجية والعائلية، من بطولة الفنان طارق لطفي، وخالد الصاوي، وإخراج تامر نادي.