نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لُقب بـ ساذج السينما المصريةواشتهر بكلمة واحده.. تفاصيل في حياة الراحل سيف الله مختار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيف الله مختار، الفنان الراحل الذي ترك بصمة مميزة في عالم الفن المصري، كان له مسار فني مليء بالإبداع والتميز. ولد في عام 1933 ورحل عن عالمنا في عام 1989، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا لا ينسى.

برز سيف الله مختار بتقديم شخصيات السذاجة والطرافة، حيث كان يجسد هذه الأدوار ببراعة وإتقان، ما جعله محبوبًا لدى الجماهير. شارك في العديد من الأفلام والمسلسلات التليفزيونية خلال مسيرته الفنية التي امتدت لمدة 24 عامًا.

من بين أعماله البارزة في السينما، فيلمي "ممنوع في ليلة الدخلة" و"الراقصة والطبال" اللذين قدم فيهما أداءً كوميديًا مميزًا إلى جانب الفنان محمد رضا. كما تألق في عدد من المسلسلات التليفزيونية مثل "عماشة عكاشة" و"أبو السباع" و"قهوة رضا"، حيث جسد شخصيات طريفة وممتعة.

ومع أن دوره في الأفلام والمسلسلات كان غالبًا ما يقتصر على الأدوار الثانوية، إلا أن لمساته الكوميدية وتميزه في تقمص الشخصيات جعلته يبرز بشكل لافت ويضيف قيمة فنية لأي عمل يشارك فيه.

بالإضافة إلى موهبته الفنية، تميز سيف الله مختار بإبتسامته الرائعة وأسلوبه الضاحك، والتي ظلت تخلد في ذاكرة الجمهور. اشتهر أيضًا ببعض الإفيهات الممتعة التي أضافت جوًا من المرح والضحك إلى أعماله، ومن الجوانب المثيرة للاهتمام في حياة الفنان سيف الله مختار، كانت الشائعة التي انتشرت عن كونه شقيق الفنان أحمد رمزي، والتي نفاها الأخير بشكل قاطع، مؤكدًا عدم وجود أي صلة قرابة بينهما.

المسلسلات التي شارك بها



وقدم سيف الله مختار، العديد من المسلسلات التليفزيونية ومنها، "أدم وحواء، الشيطان، عماشة عكاشة، أبو السباع، احلام شحاته، قهوة رضا، عودة الروح، رجل عاش مرتين، سبع صنايع، مبروك جالك ولد، الزنكلوني ودور "فراش المدرسة" بمسلسل "الكابتن جودة"،شخصية "عليوة" بدوره فى مسلسل رحلة المليون، "شخصية أتباع زلاطا بدور في فيلم فيفا زلاطا ودور الأستاذ طارق بفيلم "صاحب السيارة عام 1985