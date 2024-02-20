كل ما تريد معرفته عن يوسف فخر الدين

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أحمد جودة - القاهرة - اشتهر الفنان الراحل يوسف فخر الدين بـ "جان السينما المصرية"، حيث كان شاب وسيم موهوب، عاصر وزامل الكثير من نجوم السينما في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات والسبعينات، يعد واحدًا من أهم الفنانين في السينما المصرية، واستطاع أن يخطف قلوب الكثير من الفتيات بجماله وأناقته وشخصيته الجذابة، مشواره قصير في السينما، ورغم موهبته وحضوره المكثف في أكثر من 90 فيلما سينمائيا شارك فيها خلال مسيرته الفنية التي بدأت في 1957، إلا أنه لم يلحق بقطار النجومية ولم يتصدر اسمه أفيش أي منها، فانحصرت أدواره في البطولات الشبابية الجماعية مع عدد من النجوم.

حياة يوسف فخر الدين الشخصية

ولد يوسف محمد فخر الدين 15 يناير 1935، بحي مصر الجديدة في القاهرة لأم مجرية وأب مصري، وهو شقيق الفنانة مريم فخر الدين، في عام 1955 حصل على الثانوية العامة وقد توقف عن الدراسة في السنة الثانية الجامعية، تزوج من الممثلة نادية سيف النصر وقد توفيت في عام 1974 في حادث سير ما جعله يصاب بحالة اكتئاب شديدة وابتعد عن الأضواء وفضّل السفر خارج البلاد حيث استقر في اليونان وصار من رجال الأعمال وتزوج من سيدة يونانية ولم يعد إلى مصر إلا في عام 1997 في زيارة خاطفة من أجل الاطمئنان على صحة شقيقته الفنانة مريم فخر الدين، ثم عمل في هذه الفترة موظف استقبال في أحد الفنادق

أعمال يوسف فخر الدين الفنية

"القضية رقم 1،كم أنت حزين أيها الحب، دائرة الشك، الرغبة والثمن، شقة وعروسة يا رب، ليلة لا تنسى، بنت غير كل البنات، سكة العاشقين، من بلا خطيئة، مع حبى وأشواقي، حرامي الحب، الأزواج الشياطين، الدموع في عيون ضاحكة، مراهقة من الأرياف، حبيبة غيري، اخواته البنات، وداعًا إلى الأبد، الحساب يا مدموزيل، احترسي من الرجال يا ماما، شاطئ العنف، صائد النساء، عايشين للحب، البنات والحب، 2 - 1 - 0،أبناء للبيع، أبو ربيع، الشياطين في إجازة، عندما يغني الحب، البنات والمرسيدس، مدرسة المشاغبين، 3 فتيات مراهقات شباب في محنة، شباب يحترق، شياطين البحر، الخطافين، غرام في الطريق الزراعي، حب المراهقات، زوجة لخمسة رجال، أصعب جواز، أوهام الحب، الأضواء، الشجعان الثلاثة، هي والشياطين، 7 أيام في الجنة، 3 وجوه للحب، أسرار البنات، لصوص لكن ظرفاء، حكاية 3 بنات، صيف قوي الذاكرة، شاطئ المرح، عندما نحب، بيت الطالبات، 3 لصوص، الثلاثة يحبونها، الحياة حلوة، حب للجميع، الرسالة الأخيرة، فتاة شاذة، المراهقان، ثورة البنات، أول حب، حب ومرح وشباب، نمر التلامذة، شقاوة بنات، شباب طائش، بياعة الجرايد، حياة عازب، صراع الجبابرة، يوم بلا غد، مذكرات تلميذة، مرحبا أيها الحب، الأشقياء الثلاثة، لا تذكريني، معبد الحب، المراهق الكبير، الحب كده، عمالقة البحار، البنات والصيف، إحنا التلامذة، شمس لا تغيب، عودة الحياة، حماتي ملاك، موعد مع المجهول، بين الأطلال، من أجل امرأة، شباب اليوم، الشيطانة الصغيرة، حب من نار، رحلة غرامية، أنا وقلبي.