نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلادها.. تعرف على أبرز أعمال شاهيناز طه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم ذكري ميلاد الفنانة الراحلة شاهيناز طه، ورحلت الفنانة شاهيناز طه عن عالمنا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 70 عاما، وفقا لما أعلنه كريم سكر زوج ابنتها ريهام الديب.

من هي شاهيناز طه؟

شاهيناز طه هي إحدى فنانات الزمن الجميل التي اشتهرت بعدة أدوار في أعمال خالدة مثل "خلي بالك من زوزو" و"شاطئ المرح" و"7 أيام في الجنة" وغيرها.

ولدت شاهيناز طه عام 1948، دخلت شاهياز طه التمثيل عام 1964 عبر فيلم "المارد" وقدمت بعده العديد من الأدوار التي دائما ما كانت تظهر بها في دور الفتاة الأرستقراطية، لم تستمر شاهيناز طويلا في مسيرتها الفنية وكان آخر أفلامها "آنسات وسيدات" عام 1974.

شاهيناز طه

أفلام شاهيناز طه في السينما

قدمت شاهيناز خلال مشوارها الفني 19 فيلمًا.

وهم عدو المرأة، المراهقة الصغيرة شباب مجنون جدا، شاطئ المرح،إضراب الشحاتين، مطارده غراميه،7 ايام فى الجنه، كيف تتخلص من زوجتك،لسنا ملائكه، سيده الاقمار السوداء، خلى بالك من زوزو، جنون المراهقات، ملكه الحب زمان يا حب، البنات والمرسيدس، آنسات وستات.

مسلسلات شاهيناز طه

قدمت خلال مشوارها الفني مسلسلين فقط وهما "لا تطفئ الشمس" و"الأبواب المغلقة".

شاهيناز طه

شاركت في عمل مسرحي واحد هو "مطار الحب" عام 1970.

نفي شاهيناز طه لـ حقيقة شائعة صله قرابة بينها وبين الفنانة شويكار

خرجت إشاعة إنه ا شقيقة شويكار لتشابه اسمها مع اسم شقيقة شويكار، لكن تم نفي صحة هذه المعلومة.

نبذة عن حياتها الشخصية



لديها 3 أبناء وهم ريهام ودينا وشريف الديب.