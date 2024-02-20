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تعرف على عدد زيجات يوسف فخر الدين

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على عدد زيجات يوسف فخر الدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اشتهر الفنان الراحل يوسف فخر الدين بـ "جان السينما المصرية"، حيث كان شاب وسيم موهوب، عاصر وزامل الكثير من نجوم السينما في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات والسبعينات، يعد واحدًا من أهم الفنانين في السينما المصرية، واستطاع أن يخطف قلوب الكثير من الفتيات بجماله وأناقته وشخصيته الجذابة، مشواره قصير في السينما، ورغم موهبته وحضوره المكثف في أكثر من 90 فيلما سينمائيا شارك فيها خلال مسيرته الفنية التي بدأت في 1957، إلا أنه لم يلحق بقطار النجومية ولم يتصدر اسمه أفيش أي منها، فانحصرت أدواره في البطولات الشبابية الجماعية مع عدد من النجوم.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية عدد زيجات يوسف فخر الدين..

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عدد زيجات يوسف فخر الدين

 

تزوج من الفنانة الراحلة نادية سيف النصر، وبعد سنوات قليلة، توفيت في حادث مروع في بيروت عام 1974، ما أثر عليه، وأصيب بحالة اكتئاب حادة، ايضا تزوج من سيدة يونانية تكبره في السن، وقالت شقيقته مريم في آخر لقاء لها عن زوجته: "ده عبيط واتجوز واحدة قد أمه".

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مسيرة يوسف فخر الدين الفنية

 

دخل يوسف فخر الدين الشاب الوسيم عالم الفن عن طريق شقيقته الكُبرى التي كانت نجمة كبير في مطلع الستينيات عن طريق الصدفة، حينما ذهب والدتهم إلى مسقط رأسها في المجر وتركت يوسف مع مريم، وأوصتها أن تعتني به: "أوعي يسهر أو ينحرف يامريم خلي بالك منه"، لكن يوسف ظل يرافق شقيقته في الأستوديوهات حتى أخذه المخرج محمود ذو الفقار وأعطاه أول فرصة تمثيل في فيلم رحلة غرامية ولعب وقتها دور شقيق مريم.

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استايل أدوار يوسف فخر الدين

 

انحصرت أدوار يوسف فخر الدين في السينما في إطار الشاب العاطل المدلل اللعوب صاحب العلاقات النسائية المتعددة، وامتلك الملامح الأوروبية التي حصرته في أدوار الجان في كثير من أعماله، سنيدا للبطل لكنه اتجه في أواخر أعماله لتقديم أدوار ذات طابع كوميدي، فشكل ثلاثيا كوميديا، مع الفنان حسن يوسف، والفنان محمد عوض في عدد من الأفلام، منها:البنات والمرسيدس، الشياطين في إجازة، شياطين البحر، أصعب جواز.

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معلومات عن يوسف فخر الدين  

 

ولد يوسف محمد فخر الدين 15 يناير 1935، بحي مصر الجديدة في القاهرة لأم مجرية وأب مصري، وهو شقيق الفنانة مريم فخر الدين، في عام 1955 حصل على الثانوية العامة وقد توقف عن الدراسة في السنة الثانية الجامعية، تزوج من الممثلة نادية سيف النصر وقد توفيت في عام 1974 في حادث سير ما جعله يصاب بحالة اكتئاب شديدة وابتعد عن الأضواء وفضّل السفر خارج البلاد حيث استقر في اليونان وصار من رجال الأعمال وتزوج من سيدة يونانية ولم يعد إلى مصر إلا في عام 1997 في زيارة خاطفة من أجل الاطمئنان على صحة شقيقته الفنانة مريم فخر الدين، ثم عمل في هذه الفترة موظف استقبال في أحد الفنادق.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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