انت الأن تتابع خبر "يابت أنتِ سودة ليه".. اتفرج : المطربة اليمنية أروى تتحدث عن التنمر الذي تعرضت له بسبب بشرتها في مصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت المطربة اليمنية أروى، عن التنمر الذي تعرضت له خلال طفولتها وحياتها بالمدرسة.

وقالت خلال مقابلة معها: "كانوا يستنقصون اليمني ويعتبرونه فقير ولاجئ، كانوا يقولون يمني 41، 43 وكان يعني مقاس الجزمة".

وأضافت: "أنا كنت بنت سمراء وشعري كيرلي وهذه لم تكن مقاييس جمال وقتها كانوا دائما يقولون لي أنتي سودة".

وتابعت: "كانوا يقولون لي يا بنت أنتِ سودة ليه، متقفيش في الشمس أحسن تسمري".

وتابعت: "كنت ضعيفة وكانوا يقولون لي في مصر أنتِ مسلوعة، أنا تربيت في مكان أني إنسانه أبدا مش حلوة، والمفروض كنت أروح أدفن حالي".