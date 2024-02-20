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"يابت أنتِ سودة ليه".. اتفرج : المطربة اليمنية أروى تتحدث عن التنمر الذي تعرضت له بسبب بشرتها في مصر

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رياض - احمد صلاح - كشفت المطربة اليمنية أروى، عن التنمر الذي تعرضت له خلال طفولتها وحياتها بالمدرسة.

وقالت خلال مقابلة معها: "كانوا يستنقصون اليمني ويعتبرونه فقير ولاجئ، كانوا يقولون يمني 41، 43 وكان يعني مقاس الجزمة".

وأضافت: "أنا كنت بنت سمراء وشعري كيرلي وهذه لم تكن مقاييس جمال وقتها كانوا دائما يقولون لي أنتي سودة".

وتابعت: "كانوا يقولون لي يا بنت أنتِ سودة ليه، متقفيش في الشمس أحسن تسمري".

وتابعت: "كنت ضعيفة وكانوا يقولون لي في مصر أنتِ مسلوعة، أنا تربيت في مكان أني إنسانه أبدا مش حلوة، والمفروض كنت أروح أدفن حالي".

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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