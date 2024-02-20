انت الأن تتابع خبر اتفرج .. الفنانة السعودية " ريم التميمي " تشعل المسرح بعزفها وأغانيها باللغة الإنجليزية في حي البلد بجدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وثق مقطع فيديو رقص واستعراض الفنانة السعودية " ريم التميمي " خلال مشاركتها في فعالية فنية يستضيفها حي البلد التاريخي في مدينة جدة .

وظهرت ريم التميمي الشهيرة بلقبها الغربي " تام تام" وهي على المسرح بفستان أسود ، وأشعلت المسرح بغنائها وعزفها على آلة الأورغ .

وقدمت " تام تام " مجموعة من أغانيها الإنجليزية التي عٌرفت بها ، وسط تفاعل الجمهور معها .

يٌشار إلى أن "تام تام" ما زالت تسعى للغناء باللغة العربية كما تخطط، دون مستوى الشهرة التي حصدتها باللغة الإنجليزية التي تغني بها منذ العام 2012، وأصدرت من مكان إقامتها في لوس أنجلوس خلال السنوات الخمس الماضية الكثير من الأغاني الفردية والألبومات.