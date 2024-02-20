انت الأن تتابع خبر اتفرج .. عمرو دياب يثير الجدل بعد وصف سائقه بالحيوان أمام المعجبين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار الفنان المصري عمرو دياب، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما وصف سائقه بالحيوان أمام معجبيه.

وظهر دياب أثناء خروجه من المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وقال ردا على حديث من معجبيه: يا عم ارحمونا الزمالك إيه.. السواق الحيوان بتاعنا فين!

وانتقد الجمهور وصف الفنان لسائقه بالحيوان، وقالوا إنه لا يليق وصف البشر بحيوانات وعبيد والتعامل طول الوقت بنظرة استحقار.

وكان الفنان المصري قد شارك مساء الأحد في إحياء أولى حفلات "ليالي مصرية سعودية"، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.