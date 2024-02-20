نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاد جمال إسماعيل.. تفاصيل العمل الذي رحل أثناء تصويره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف مثل هذا اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل جمال إسماعيل، الذي قدم عددا من الأعمال الفنية الرائعة التى تظل علامة فى تاريخه الفني، على الرغم من أنها كانت أدوار ثانوية لكنها لا تزال تؤثر في المشاهد حتى الآن.





رحيل الفنان جمال إسماعيل قبل إكتمال تصوير “مكان في القصر”





لم يكمل الفنان جمال إسماعيل تصوير أخر اعماله الدرامية "مكان في القصر" بطولة غادة عادل، وفادية عبد الغني ومحمودالجندي،إخراج عادل اديب، وتوفى قبل الانتهاء من التصوير بأسبوع.





نشأة الفنان جمال إسماعيل





ولد الفنان جمال الدين إسماعيل حسن، 20 فبراير 1933 بمحافظة الشرقية، وحصل على ليسانس آداب قسم تاريخ عام 1957، كماحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1956، وينتمي "إسماعيل" لأسرة فنية عريقة فوالده الموسيقي إسماعيل أفندي،وشقيقه هو الموزع والملحن الكبير علي إسماعيل، لم يسلك الفنان جمال إسماعيل، طريق والده وشقيقه، ولكنه اتجه للتمثيل.





عُيّن مفتشا للمسرح بمحافظة الإسكندرية عام 1958، كما قام بإخراج عروض الفرقة المدرسية والجامعات وحفلات الشركات اضافة إلىقيامه بالإشراف على تكوين فرقة الفنون بالشعر وفي عام 1961 انضم إلى فرقة التلفزيون.









مشواره الفني





برع الفنان جمال إسماعيل في تقديم أدوار الخير والشر والأب والجد، كما شارك بالعديد من مسلسلات الأطفال وبرع في تقديمها بسببنبرة صوته المميزة، وعُرف الفنان باختياره المتميز للأدوار.





أعماله المسرحية





اشترك الراحل في مسرحيات “شيء في صدري” و“مهرجان الحب” و"ممنوع الستات" عام 1963 و"الدبور" و"السكرتيرة" و"العفاريتالزرق" 1968 و"سيدتي الجميلة" 1969 و"طبق سلطة" و"سندريلا والملاح" و"يا ما كان في نفسي" و“في بيتنا نونو" و"حبيبتي يامصر “ و”يا مالك قلبي" و"الحب في الصندوق" و"خشب الورد" و"الشحاتين" و"العالمة باشا" و"حلاوة زمان" و"تتجوزيني يا عسل".





أعماله الدرامية





وفي التلفزيون قدّم عددًا من المسلسلات والسهرات منها “حاجة تجنن”، و"عودة سي السيد"، “انتقام امراة”، “عائلة الأستاذ شلش”،“ليالي الحلمية”، “بين القصرين”، “المحروسة”، “حكايات زمان”، “فستان الأميرة”، “السوق”، “نهاية العالم ليست غدا"، والجزء الثانيمن “المال والبنون”، كما عمل الراحل بكثرة في مسلسلات الأطفال التليفزيونية.



وعرف عن جمال إسماعيل، أنه يعطى لكل دور حقه وقليل ما يقابل دور تافها ومن أعماله السينمائية "الأسطي المدير"، "حسن اللول"،"اللعب مع الكبار".