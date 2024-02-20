نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الإقبال الكبير على تذاكر الحفل.. حفل ثان لتامر عاشور بالكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت تذاكر حفل النجم تامر عاشور بالكويت يوم 1 مارس القادم إقبالا شديدا من قبل الجمهور الكويتي والعربي والمقرر إقامتها في حديقة الشهيد ضمن الحفلات الضخمة التي تنظم في الكويت خلال الفترة القادمة بالتزامن مع احتفال الكويت بالأعياد الوطنية.

وبسبب الإقبال الشديد قرر القائمون على الحفل تنظيم حفل آخر في اليوم التالي حيث تقرر تنظيم حفل آخر لتامر عاشور يوم 2 مارس في المكان نفسه أيضا ليصبح الفنان الأول الذي تنظم له حفلتين في الكويت بهذه الطريقة والحفل من إنتاج شركة A music.ويرأسها أحمد الخالدي.



يأتي هذا بعد تصدر أغنية "هيجيلي موجوع" تريند يوتيوب ميوزك في مصر والعالم العربي لمدة شهر بالإضافة إلى تحقيقها أكثر من ٤٣ مليون مشاهدة في شهر.

وتعد أغنية هيجيلي موجوع أولى أعمال تامر عاشور في 2024، وهي من كلمات عليم، وتأليف عمرو الشاذلي، وتوزيع موسيقي عمرو الخضري.

وتقول كلمات الأغنية: "هيجيلي موجوع.. دموعه ف عينه تعبان ‎هدّيله أسبوع.. هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف.. ساعتها أنا ناوي على إيه ‎هيجيلي بالخوف.. باين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف وش تاني منّي ياريت مايشوفوش ‎معقول لما يجي بعد أذاه ما أوجعوش ‎ده أنا ناوي لو فاق.. ماسيبش كلام مقولتوش ‎هيغيب يروح فين.. فيه مين ناس راحو وماجوش ‎مسكين وغلبان.. ‎قالولي بعديك خلاص ضاع ‎اة ياعيني عشمان.. قولوله خلصانة ‎ب وداع ‎وهيجي ويروح.. لكن ع الفاضي ‎ومفيش ‎الصورة بوضوح.. بقت بيموت وأنا بعيش".