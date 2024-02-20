في ذكري ميلادها.. شويكار تنفي صلة قرابة بينها وبين شاهيناز طه

القاهرة - محمد ابراهيم - كانت انتشرت أقوال وشائعات حول الفنانة شويكار بأن لها شقيقة من داخل الوسط الفني ولها أفلام عديدة، وهي الفنانة شاهيناز طه.

نفي شويكار شائعة صله قرابة بينها وبين شاهيناز طه

وكانت قد كشفت شويكار فى تصريحات صحفية أن الممثلة "شاهيناز طه" لا تربطها بها أي علاقة لا من قريب ولا بعيد، مشيرة إلى أن كل ما نشر ما هو إلا شائعات وليس لها أي أساس من الصحة.

وأضافت شويكار أن الممثلة "شاهيناز طه" التي ظهرت معها في فيلم "مطاردة غرامية"، ممثلة زميلة فقط ضمن فريق عمل الفيلم ليس أكثر، وأن شقيقتها التي تشابه اسمها مع الممثلة لم تعمل في مجال الفن على الإطلاق.

شاهيناز طه وشويكار

وأكدت النجمة الكبيرة شويكار، أن شقيقتها "شاهيناز"، متزوجة من مهندس وتعيش الآن في أمريكا، وكانت متزوجة من الملحن حلمى بكر في عهد سابق، ولم تدخل عالم التمثيل على الإطلاق.

من هي شاهيناز طه ؟

شاهيناز طه هي إحدى فنانات الزمن الجميل التي اشتهرت بعدة أدوار في أعمال خالدة مثل "خلي بالك من زوزو" و"شاطئ المرح" و"7 أيام في الجنة" وغيرها.

ولدت شاهيناز طه عام 1948، دخلت شاهياز طه التمثيل عام 1964 عبر فيلم "المارد" وقدمت بعده العديد من الأدوار التي دائما ما كانت تظهر بها في دور الفتاة الأرستقراطية، لم تستمر شاهيناز طويلا في مسيرتها الفنية وكان آخر أفلامها "آنسات وسيدات" عام 1974.

شاهيناز طه

أفلام شاهيناز طه

وهم عدو المراه، المراهقه الصغيره، شباب مجنون جدا، شاطئ المرح،إضراب الشحاتين، مطارده غراميه،7 ايام فى الجنه، كيف تتخلص من زوجتك،لسنا ملائكه، سيده الاقمار السوداء، خلى بالك من زوزو، جنون المراهقات، ملكه الحب زمان يا حب، البنات والمرسيدس، آنسات وستات.