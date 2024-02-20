تعرف على آخر فيلم في حياة يوسف فخر الدين

القاهرة - محمد ابراهيم - اشتهر الفنان الراحل يوسف فخر الدين بـ "جان السينما المصرية"، حيث كان شاب وسيم موهوب، عاصر وزامل الكثير من نجوم السينما في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات والسبعينات، يعد واحدًا من أهم الفنانين في السينما المصرية، واستطاع أن يخطف قلوب الكثير من الفتيات بجماله وأناقته وشخصيته الجذابة، مشواره قصير في السينما، ورغم موهبته وحضوره المكثف في أكثر من 90 فيلما سينمائيا شارك فيها خلال مسيرته الفنية التي بدأت في 1957، إلا أنه لم يلحق بقطار النجومية ولم يتصدر اسمه أفيش أي منها، فانحصرت أدواره في البطولات الشبابية الجماعية مع عدد من النجوم.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية اخر فيلم في حياة يوسف فخر الدين..

اخر فيلم في حياة يوسف فخر الدين

كان آخر فيلم قدمه الفنان يوسف فخر الدين هو "القضية رقم 1"، ثم اعتزل الفن نهائيا، وسافر إلى اليونان، بسبب عدم استطاعته التغلب على آلام فقدان زوجته، ودارت احداث الفيلم عندما تتزوج سلوى من الطيار المدني شامل، في إحدى الرحلات تسقط طائرة شامل ويصاب بالشلل، تنهار سعادتها الزوجية، يعاملها بقسوة ويرفض إشرافها على علاجه، يحضر له خاله نادية الممرضة التي سبق اتهامها بقتل والدها لترعاه، تنجح نادية في إقناع شامل بوجود علاقة غير مشروعة بين سلوى وأخيه عادل القادم من كندا.

عدد زيجات يوسف فخر الدين

تزوج من الفنانة الراحلة نادية سيف النصر، وبعد سنوات قليلة، توفيت في حادث مروع في بيروت عام 1974، ما أثر عليه، وأصيب بحالة اكتئاب حادة، ايضا تزوج من سيدة يونانية تكبره في السن، وقالت شقيقته مريم في آخر لقاء لها عن زوجته: "ده عبيط واتجوز واحدة قد أمه".

استايل أدوار يوسف فخر الدين

انحصرت أدوار يوسف فخر الدين في السينما في إطار الشاب العاطل المدلل اللعوب صاحب العلاقات النسائية المتعددة، وامتلك الملامح الأوروبية التي حصرته في أدوار الجان في كثير من أعماله، سنيدا للبطل لكنه اتجه في أواخر أعماله لتقديم أدوار ذات طابع كوميدي، فشكل ثلاثيا كوميديا، مع الفنان حسن يوسف، والفنان محمد عوض في عدد من الأفلام، منها:البنات والمرسيدس، الشياطين في إجازة، شياطين البحر، أصعب جواز.

ابرز أعمال يوسف فخر الدين الفنية

"القضية رقم 1،كم أنت حزين أيها الحب، دائرة الشك، الرغبة والثمن، شقة وعروسة يا رب، ليلة لا تنسى، بنت غير كل البنات، سكة العاشقين، من بلا خطيئة، مع حبى وأشواقي، حرامي الحب، الأزواج الشياطين، الدموع في عيون ضاحكة، مراهقة من الأرياف، حبيبة غيري، اخواته البنات، وداعًا إلى الأبد، الحساب يا مدموزيل، احترسي من الرجال يا ماما، شاطئ العنف، صائد النساء، عايشين للحب، البنات والحب، 2 - 1 - 0،أبناء للبيع، أبو ربيع، الشياطين في إجازة، عندما يغني الحب، البنات والمرسيدس، مدرسة المشاغبين، 3 فتيات مراهقات شباب في محنة، شباب يحترق، شياطين البحر، الخطافين، غرام في الطريق الزراعي، حب المراهقات، زوجة لخمسة رجال، أصعب جواز، أوهام الحب، الأضواء، الشجعان الثلاثة، هي والشياطين، 7 أيام في الجنة، 3 وجوه للحب، أسرار البنات، لصوص لكن ظرفاء، حكاية 3 بنات.