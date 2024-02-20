في ذكرى ميلاد جمال إسماعيل.. تعرف على الصدفة التي أدخلته الفن

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف مثل هذا اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل جمال إسماعيل، الذي قدم عددا من الأعمال الفنية الرائعة التى تظل علامة فى تاريخه الفني، على الرغم من أنها كانت أدوار ثانوية لكنها لا تزال تؤثر في المشاهد حتى الآن.

الصدفة التي أدخلت جمال إسماعيل عالم الفن





دخل الفنان جمال إسماعيل عالم الفن، عن طريق الصدفة بسبب حمامة، بعد أن اكتشفه المخرج زكي طليمات، في الفترة التي كان فيها زكي طليمات عضوًا في مسابقة كأس المسرح، بالمدرسة الخديوية، وجسد وقتها جمال إسماعيل شخصية دور الشيخ منصور الذي يضع الرسالة في الحمامة.





وخلال المشهد كان جمال إسماعيل يتحدث مع الحمامة ويقول لها اذهبي يا حمامة السلام، وكان من المفترض أن تخرج الحمامة، لكنها ظلت تحوم حوله، فكلمها وقال لها: لماذا لا تذهبين ولا تخافين؟ ثم أعجب به المخرج ونصحه بالذهاب إلى معهد التمثيل لأنه يمتلك موهبة فنية، ومن هنا بدأ الأمر، وقدم لنا الفنان عبر مشواره الفني عددًا من الأعمال الفنية التي نالت إعجاب محبيه.





آخر أعمال جمال إسماعيل قبل وفاته

يذكر أن جمال إسماعيل شارك في مسلسل مكان في القصر، الذي عُرض عام 2014، وتناول العمل قصة ملك التي تسعى لكي تسترد حقها في ميراث والدها الذي فارق الحياة دون أن يعرف جميع من حوله أن له ابنة من صلبه فيما عدا مدير القصر الذي كان يعد بمثابة كاتم أسراره، ولكن تصطدم في رحلتها هذه بأقارب والدها الذين يرفضون الاعتراف بها ويحاولون الاستحواذ على القصر، مما يدفع ملك للبحث عما يثبت بشكلٍ دامغ نسبها لوالدها.

شارك في بطولة مسلسل مكان في القصر، مجموعة من الفنانين منهم: غادة عادل، باس الخياط، فادية عبد الغني، محمود الجندي، تامر هجرس، والعمل من تأليف محمود البزاوي، وإخراج عادل إديب.





وفاة الفنان القدير جمال إسماعيل

توفى جمال إسماعيل فى 18 ديسمبر من عام 2013 عن عمر ناهز الـ80 عاما، بعد صراع دام 6 أشهر مع مرض القلب.