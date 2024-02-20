نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن حياة صفاء جلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتقد البعض أن اليوم السبت الموافق 20 فبراير هو عيد ميلاد الفنانة صفاء جلال، ولكنها وُلدت يوم 17 من نفس الشهر عام 1974، التي تعد واحدة من أهم نجمات جيلها حيث قدمت أكثر من 70 مسلسل و10 أفلام متنوعة بين الدراما والكوميديا.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مقطتفات من حياة الفنانة صفاء جلال..

حياة صفاء جلال الشخصية

ولدت الفنانة صفاء جلال 17 فبراير 1974، تخرجت من كلية الآداب من جامعة الإسكندرية، كانت بدايتها الفنية منذ دخولها الكلية حيث اكتشفها مخرج الإعلانات جورج دوز ورشحها للقيام بتمثيل دور في مسرحية من إخراج المخرج جلال الشرقاوي الذي منحها اسمه ليصبح اسمها الفني صفاء جلال، وكانت من هنا البداية لمشوار مثمر بالأدوار المتميزة حيث عملت مع عدد كبير من عملاقة التمثيل في مصر منهم كمال الشناوي، فؤاد المهندس، معالي زايد، وتنوعت أدوارها بين الصعيدية والبنت الشابة والحبيبة وأضافت المزيد على ادوارها من دراما إلى كوميديا، قامت صفاء بعملية نحت لتفقد ما يقرب من 15 كجم من وزنها، لكن زاد وزنها مرة أخرى فقامت بعمل كبسولة للمعدة، تزوجت صفاء من “وليد عناني” منذ سنوات طويلة، ولديها منه ابنتين، وشاركت ابنتها سلمى معها في مسلسل سابع جار عام 2017، وكان أخر ظهور لسلمى في عيد ميلادها الـ 20، وتعرضت صفاء للعديد من الانتقادات بعد نشر صور لسلمى للحجاب، دعاها عدد من متابعيها إلى الامتثال بابنتها وتغطية رأسها بالحجاب.

مسيرة الفنانة صفاء جلال الفنية

اكتشفها مدير الإعلانات جورج دوز، الذي عرض عليها دورًا في مسرحية من إخراج جلال الشرقاوي، أصبح اسم صفاء جلال المسرحي، تعاونت مع العديد من كبار ممثلي مصر، منهم كمال الشناوي وفؤاد المهندس ومعاري زايد، وشاركت صفاء جلال في بطولة العديد من المسلسلات، أبرزها "الضوء الشارد وهوانم جاردن سيتي والتوأم وأم كلثوم وحدف بحر وريا وسكينة وامرأة من زمن الحب".



أبرز أعمال صفاء جلال الفنية

مسلسلات: "طاقة نور، يا أنا يا إنتي، بعد البداية، لما تامر ساب شوقية، صاحب السعادة، أنا عشقت، تحت الأرض، مدرسة الأحلام، أخت تريز، بنات في بنات، الزناتي مجاهد، الريان، إختفاء سعيد مهران، شطحات نسائية، حكايات البنات، الرجل والطريق، حدف بحر، عبودة ماركة مسجلة، حكايات وبنعيشها، هانم بنت باشا، أولاد الحلال، جدار القلب، بنت من الزمن ده، هيمه أيام الضحك والدموع، لحظات حرجة، من أطلق الرصاص على هند علام، حاسبوا منه، كشكول لكل مواطن، أحلام لا تنام، القاهرة 2000، العندليب حكاية شعب، ريا وسكينة

أفلام: آخر ورقة، 3 فبراير، الخروج، كان يوم حبك، سحر العيون، أطلانتس، عليه العوض، ولا في النية أبقى، البطل.