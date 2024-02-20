نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أعمال صفاء جلال الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتقد البعض أن اليوم السبت الموافق 20 فبراير هو عيد ميلاد الفنانة صفاء جلال، ولكنها وُلدت يوم 17 من نفس الشهر عام 1974، التي تعد واحدة من أهم نجمات جيلها حيث قدمت أكثر من 70 مسلسل و10 أفلام متنوعة بين الدراما والكوميديا.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أعمال صفاء جلال الفنية..

أعمال صفاء جلال الفنية

مسلسلات: "طاقة نور، يا أنا يا إنتي، بعد البداية، لما تامر ساب شوقية، صاحب السعادة، أنا عشقت، تحت الأرض، مدرسة الأحلام، أخت تريز، بنات في بنات، الزناتي مجاهد، الريان، إختفاء سعيد مهران، شطحات نسائية، حكايات البنات، الرجل والطريق، حدف بحر، عبودة ماركة مسجلة، حكايات وبنعيشها، هانم بنت باشا، أولاد الحلال، جدار القلب، بنت من الزمن ده، هيمه أيام الضحك والدموع، لحظات حرجة، من أطلق الرصاص على هند علام، حاسبوا منه، كشكول لكل مواطن، أحلام لا تنام، القاهرة 2000، العندليب حكاية شعب، ريا وسكينة، الإمام محمد عبده، أرض الرجال، أحلام في البوابة، قلبي يناديك، المهنة طبيب، أوراق مصرية، ملاعيب شيحة، كلمات، آخر المشوار، حرس سلاح، لدواعي أمنية، الخيول، نساء في الغربة، أمشير، محاكمة الليالي، أم كلثوم، بدارة، امرأة من زمن الحب، الضوء الشارد، القنفد، مرفوع مؤقتا من الخدمة، التوأم، وإنت عامل إيه؟، هوانم جاردن سيتي، عوضين وإمبراطورية عين، عندما تتحرك الجبال، الصبار، صنايع صنايع، الدنيا وما فيها

أفلام: آخر ورقة، 3 فبراير، الخروج، كان يوم حبك، سحر العيون، أطلانتس، عليه العوض، ولا في النية أبقى، البطل.

زواج صفاء جلال

تزوجت صفاء من “وليد عناني” منذ سنوات طويلة، ولديها منه ابنتين، وشاركت ابنتها سلمى معها في مسلسل سابع جار عام 2017، وكان أخر ظهور لسلمى في عيد ميلادها الـ 20، وتعرضت صفاء للعديد من الانتقادات بعد نشر صور لسلمى للحجاب، دعاها عدد من متابعيها إلى الامتثال بابنتها وتغطية رأسها بالحجاب.

مسيرة الفنانة صفاء جلال الفنية

اكتشفها مدير الإعلانات جورج دوز، الذي عرض عليها دورًا في مسرحية من إخراج جلال الشرقاوي، أصبح اسم صفاء جلال المسرحي، تعاونت مع العديد من كبار ممثلي مصر، منهم كمال الشناوي وفؤاد المهندس ومعاري زايد، وشاركت صفاء جلال في بطولة العديد من المسلسلات، أبرزها "الضوء الشارد وهوانم جاردن سيتي والتوأم وأم كلثوم وحدف بحر وريا وسكينة وامرأة من زمن الحب".