نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلادها.. ما لا تعرفه عن أحلام الجريتلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنانة أحلام الجريتلي التي ولدت في مثل هذا اليوم 20 فبراير عام 1948،وتوفيت في 28 فبراير 2021 ميلاديًًّا، الموافق 16 رجب 1442، عن عمر ناهز 73 عام.

حياة أحلام الجريتلي الشخصية

هي الشقيقة الصغرى للممثلة إنعام الجريتلي، اشتهرت بالأعمال التلفزيونية والسينمائية، واشتهرت بدبلجة الرسوم المتحركة، وهي متزوجة من الدكتور شرين محمد حسين.

وتخرجت أحلام الجريتلي من المعهد العالي للفنون المسرحية، وعلي الرغم من أصولها الشركسية، استطاعت التعبير عن ملامح السيدة المصرية.

قدمت الفنانة أحلام الجريتلي، عدد كبير من الأعمال الفنية، وعملت لمدة 33 عاما على مسرح الطليعة، وقدمت على خشبة المسرح القومي عددًا من العروض المسرحية، منها: «ماكبث، وبيت العوانس، وسجن النسا»، ثم عادت للطليعة مرة أخرى لتقدم «القاهرة 80 والعسل عسل والبصل بصل، والراجل اللي أكل وزة».

الأعمال الدرامية للفنانة أحلام الجريتلي

وقدمت الفنانة أحلام الجريتلي، العديد من الأعمال الدرامية من بينها، «حكايات المدندش، من أطلق الرصاص على هند علام، لحظات حرجة، السندريلا، راجل وست ستات، الأسطورة، يونس ولد فضة، اللعبة 2، مسلسل لؤلؤ، مسلسل الفتوة».

وكانت آخر أعمالها مسلسل «نسل الأغراب»، الذي عرض في رمضان 2021 بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة.



واشتهرت الفنانة أحلام الجريتلي بصوتها المميز في دبلجة الرسوم المتحركة، وشخصيات مهمة بعالم أفلام ديزنى، ومن أشهر أدوارها، شخصية أزمة في فيلم «حياة الإمبراطور الجديدة»، ومدام راقية في فيلم «قطط ذوات»، والملكة في فيلم «حياة حشرة»، وكوكو هانم في فيلم «روبين هود»، بالإضافة إلى عدد من الأعمال الأخرى، وتمكنت بواسطة تلك الأدوار من رسم الابتسامة بصوتها على وجوه أجيال من محبي تلك الأعمال حول العالم العربي.