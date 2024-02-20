القاهرة - محمد ابراهيم - أسرار بيت الرفاعي تُكشف في رمضان 2024: مسلسل بيت الرفاعي في رمضان 2024 ..تعرف على أبطال المسلسل والقنوات الناقلة

يبحث الآن الكثيرون عن موعد مسلسل بيت الرفاعي رمضان 2024 وما هي قصة مسلسل أمير كرارة الجديد وطاقم العمل المعاون له وذلك بعد اقتربنا اكثر فأكثر من الموسم الرمضاني الذي لم يتبقي عليه إلا أياما معدودة، حيث اعتاد الفنان امير كرارة تقديم مسلسل قوي ينافس على أفضل مسلسل في رمضان كل عام وكان أخر مسلسلاته الرمضانية مسلسل ” سوق الكانتو” الذي قدمه في رمضان الماضي والذي شاركه بطولته الفنانة القديرة مي عز الدين والفنان فتحي عبد الوهاب والفنان أحمد صلاح حسني والفنان عبد العزيز مخيون والفنانة مها نصار، وشيرين ندى موسى ومحمود البزاوي وتامر نبيل، وكان المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي ومن انتاج شركة سينرجي.

موعد مسلسل بيت الرفاعي رمضان 2024



يشتعل البحث بشكل تدريجي كلما مرت الأيام واقتربت إلى شهر رمضان عن موعد مسلسل بيت الرفاعي رمضان 2024 من قبل الفنان العاشقين للأكشن وللفنان أمير كرارة بشكل عام لما يقدمه من أعمال فنية مميزة صنعت له شعبية جارفة ليس في مصر فحسب وأنما في الوطن العربي أجمع، وحتي هذه اللحظة لم يعلن بشكل رسمي موعد مسلسل بيت الرفاعي في رمضان ولكن جميع التوقعات والتكهنات تؤكد أنه سيكون مابين الساعة التاسعة مساءا إلى العاشرة لأنها هي الأوقات المحببة والمفضلة لدي الفنان المصري لعرض أعماله.



قصة مسلسل بيت الرفاعي



طرحت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية مؤخرا البرومو الرسمي لمسلسل الفنان المصري أمير كرارة “بيت الرفاعي” وأوضح البرومو صراعات داخلية في بيت الرفاعي بين كبار العائلة والأشقاء والأقارب على الميراث وقد تصدر الفنان أمير كرارة البوستر، وهناك بعض التقارير تؤكد ان المتاجرة في الاثار سيدور حولها أحداث كثيرة داخل المسلسل الذي يتوقع أن يحقق نسبة مشاهدة ضخمة خلال الموسم الرمضاني.

أبطال وفريق عمل مسلسل بيت الرفاعي



والآن نترك حضراتكم مع ابطال وفريق عمل مسلسل بيت الرفاعي للفنان المصري أمير كرارة وهي كما يلي:



الفنان أمير كرارة.

الفنان أحمد رزق.

الفنان سيد رجب.

الفنان تامر نبيل.

الفنانة عايدة رياض.

الفنان محمد لطفي.

الفنانة صفاء الطوخي.

الفنانة رحاب الجمل.

الفنانة إيناس كامل.

الفنان أحمد فؤاد سليم.

الفنانة ماجدة منير.



ومن تأليف كل من بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو ابو زيد ومن إخراج أحمد نادر جلال ومن انتاج شركة سينرجي.

يراهن الكثيرون من الجماهير العاشقة للدراما المصرية على مسلسل بيت الرفاعي لينافس ضمن ٣ مسلسلات على المسلسل الأفضل في شهر رمضان 2024، فقد اعتاد الفنان امير كرارة تقديم عمل فني رائع كل موسم رمضاني ينافس على الصدارة دائما.