تعرف على آخر أعمال صفاء جلال

القاهرة - محمد ابراهيم - يعتقد البعض أن اليوم السبت الموافق 20 فبراير هو عيد ميلاد الفنانة صفاء جلال، ولكنها وُلدت يوم 17 من نفس الشهر عام 1974، التي تعد واحدة من أهم نجمات جيلها حيث قدمت أكثر من 70 مسلسل و10 أفلام متنوعة بين الدراما والكوميديا.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أحدث أعمال الفنانة صفاء جلال

أحدث أعمال الفنانة صفاء جلال

تشارك صفاء جلال في مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، المقرر عرضه في موسم رمضان 2024، حيث ضم المسلسل كل من: محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، أحمد سعيد عبد الغني، ميار الغيطي، أحمد ماجد، مجدي بدر، سامي مغاوري، عماد صفوت، منال سلامة، عماد رشاد، رزق وغيرهم من النجوم، وهو من أحمد حسن، وتأليف باهر دويدار.

زواج صفاء جلال

تزوجت صفاء من “وليد عناني” منذ سنوات طويلة، ولديها منه ابنتين، وشاركت ابنتها سلمى معها في مسلسل سابع جار عام 2017، وكان أخر ظهور لسلمى في عيد ميلادها الـ 20، وتعرضت صفاء للعديد من الانتقادات بعد نشر صور لسلمى للحجاب، دعاها عدد من متابعيها إلى الامتثال بابنتها وتغطية رأسها بالحجاب.

آخر أعمال صفاء جلال

‏



ويعد مسلسل ورق التوت، آخر أعمال صفاء جلال، عرض مؤخرًا، حيث ضم العمل عدد الفنانين أبرزهم الفنان شريف سلامة، أسماء جلال، ثراء جبيل، سلوى عثمان، معتز هشام، طارق عبيد، خالد أنور، أية سليم، مصطفى منصور، سماء إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فوزي عبد الرحيم، وإخراج حسام عليكططط، أصبح اسم صفاء جلال المسرحي، تعاونت مع العديد من كبار ممثلي مصر، منهم كمال الشناوي وفؤاد المهندس ومعاري زايد، وشاركت صفاء جلال في بطولة العديد من المسلسلات، أبرزها "الضوء الشارد وهوانم جاردن سيتي والتوأم وأم كلثوم وحدف بحر وريا وسكينة وامرأة من زمن الحب"، ايضا مسلسل "جروب العيلة"، ومن بطولة سميحة أيوب، وحنان سليمان، وصفاء جلال، وحسام فارس، ورشا المهدى، وأحمد سعيد عبد الغنى، وإسلام جمال، وجيهان الشماشرجى، وترنيم، وعلاء عرفة، ومن تأليف منة فوزي وهند عبدالله، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب وإخراج منال الصيفي، ونال المسلسل على إعجاب الكثير من الجمهور وتصدر الترند فور نزوله.