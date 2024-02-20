القاهرة - محمد ابراهيم - صراع العتاولة في رمضان 2024 ..تعرف على أبطال المسلسل والقنوات الناقلة

يبحث محبي الدراما المصرية الآن على موعد مسلسل العتاولة للفنان أحمد السقا رمضان 2024 وقصة العتاولة وفريق العمل، كما يبحث البعض الأخر عن القنوات الناقلة لمسلسل العتاولة الذي سيذاع خلال الموسم الرمضاني المقبل الذي لم يتبقى عليه إلا أياما معدودة، حيث يتوقع الجميع أن يكون هذا العمل ضمن أفضل الاعمال الفنية المقدمة خلال الشهر الكريم الذي يشهد العديد من الأعمال الفنية التي تتسابق لجذب أكبر قاعدة جماهيرية وتحقيق أكثر نسبة مشاهدة والفوز بلقب أفضل مسلسل في الموسم.

البحث يشتعل بشكل تدريجي كلما مرت الايام واقتربنا من شهر رمضان المعظم على موعد مسلسل العتاولة وماهي قصته ومن هو فريق العمل، مما يعكس مدى اهتمام الجمهور المصري والعربي بمسلسل الفنان أحمد السقا.



موعد مسلسل العتاولة



اشتعل البحث على موعد مسلسل العتاولة عبر محرك بحث جوجل من قبل عشاق الفنان أحمد السقا وعشاق الدراما والأكشن بشكل عام الذين يعلمون جيدا أن السقا لا يقدم عمل غير جيد وأن جميع أعماله تحتوي على المتعة والأثارة والمسابقة على أفضل مسلسل في رمضان، وحتى وقتنا هذا فلم يتم الإعلان عن موعد مسلسل العتاولة للفنان أحمد السقا وسوف نوافيكم بالموعد حين تحديده مباشرة، ولكن وفقا لبعض المصادر فأن مسلسل العتاولة سيذاع عقب أنتهاء برنامج رامز قفل اللعبة مباشرة.

القنوات الناقلة لمسلسل العتاولة



القنوات الناقلة لمسلسل العتاولة هو أهم ما يشغل بال محبي ومتابعي الدراما المصرية في مصر والوطن العربي خلال تلك اللحظات، وقد اعلنت قناة ام بي سي مصر بشكل حصري، وقد نشرت القناة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” البوستر الخاص بمسلسل العتاولة وعلقت عليه “انتظروا مسلسل العتاولة في رمضان على MBCMASR “.

قصة مسلسل العتاولة وفريق العمل



تدور أحداث مسلسل العتاولة حول صراع دموي سينشأ بسبب الغيرة والطمع وسوف يملى الانتقام قلب كل منهما مما يتسبب في دمار وهلاك العائلة جميعا ويزج بأحدهما في السجن، أمام عن أبطال مسلسل العتاولة فهو كما يلي:

الفنان أحمد السقا.

الفنانة زينة.

الفنان باسم سمرة.

الفنان طارق لطفي.

الفنانة مي كساب.

الفنان صلاح عبد الله.

الفنان محمد نجاتي.

والفنانة ميمي جمال.

الفنانة فريدة سيف النصر.

الفنان أحمد كشك.

ويع المسلسل من تأليف هشام هلال ومن اخراج احمد موسي، ويقدم الاغننية الخاصة بالمسلسل كل من الفنان مصطفي شاكوش والفنان أحمد مجدي.