إحنا العتاولة.. أحمد السقا يطرح البرومو التشويقي لـ مسلسل "العتاولة"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان أحمد السقا، البرومو التشويقي لـ مسلسل “العتاولة” المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024، ويشاركه في البطولة الفنان طارق لطفي.

ونشر السقا مقطع الفيديو للبرومو الدعائي لمسلسل العتاولة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكبت عليه معلقًا: "بسم الله توكلنا على الله.. مسلسل العتاولة رمضان ٢٠٢٤ بإذن الله

لو كلها معلمين.. إحنا العتاولة".

قصة مسلسل العتاولة

تدور أحداث مسلسل العتاولة في إطار تشويقي حول صراع دموي سينشأ بسبب الغيرة والطمع وسوف يملى الانتقام قلب كل منهما مما يتسبب في دمار وهلاك العائلة جميعا ويزج بأحدهما في السجن

أبطال مسلسل العتاولة

ويشارك في بطولة مسلسل العتاولة كلا من: أحمد السقا، زينة، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبد الله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والمسلسل من تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

قنوات عرض مسلسل العتاولة

يعرض مسلسل العتاولة عبر قناة "MBC مصر"، وروجت القناة للعمل بنشر البوستر الرسمي عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وحمل تعليق: "انتظروا مسلسل العتاولة في رمضان على MBCMASR "، كما أنه من المقرر عرض مسلسل العتاولة عبر منصة شاهد الإلكترونية.



آخر أعمال أحمد السقا

يذكر أن آخر أعمال أحمد السقا هو مشاركته في مسلسل جولة أخيرة، وهو من تأليف أحمد ندا ويشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا كلًا من: أشرف عبد الباقى، أسماء أبو اليزيد، رشدى الشامي، علي صبحي، الطفلة ملك، حنان سليمان، صفاء الطوخي، ضيفة الشرف حنان مطاوع.

أحداث مسلسل جولة أخيرة

تدور أحداث المسلسل حول شخصية يحيى، وهو طبيب في منتصف العمر يعيش حياة مزدوجة بهوية سرية كملاكم حقيقي ولكن يكتشف يحيى إصابته بمرض الزهايمر قبل مشاركته في بطولة MMA، إلا أنه يواصل السعي لتحقيق حلمه والفوز بالبطولة وتكوين ذكريات جميلة مع ابنته، والمسلسل مكون من 9 حلقات وسيعرض يوم 25 يناير المقبل على Amazon prime video.