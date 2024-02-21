انت الأن تتابع خبر الجمهور يشبه مي عز الدين بزبيدة ثروت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خطفت الفنانة المصرية مي عز الدين الأنظار إليها، لدى وصولها إلى دار الأوبرا المصرية للاستمتاع بأجواء حفل "ليالي سعودية مصرية"، الذي أقيم مساء الأحد الماضي.



ولاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشبه الكبير، الذي يجمع مي عز الدين بجدتها الراحلة الفنانة زبيدة ثروت، أكان ذلك من شكل العينين الملونتين وتقاسيم الوجه الناعم، والشعر المموج.



فكتبت إحدى المتابعات: إيه دا الشبه كبير بينها وبين جدتها زبيدة ثروت. وأضافت أخرى: نسخة نسخة.. ما شاء الله نفس شكل العيون والشفايف.



فيما شكك آخرون أن تكون مي هي حفيدة زبيدة ثروت، رغم أن الفنانة كشفت في لقاء سابق لها مع الإعلامي نيشان في برنامج "أنا والعسل" عن صلة القرابة التي تجمعهما.



واعترفت مي أنها حفيدة زبيدة ثروت، إلَّا أنها لم تكشف الأمر في بداية مسيرتها الفنية، لكي تصل للشهرة بمجهودها الشخصي وليس لصلة قرابتها بالنجمة الراحلة .