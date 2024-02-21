انت الأن تتابع خبر نظلي الرواس: ذهبت إلى ملهى ليلي من أجل الصديقات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة السورية نظلي الرواس أنها قبل البدء بتصوير مسلسل "الصديقات"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024، ذهبت إلى ملهى ليلي للتعرف على طبيعة المكان وكيفية التعامل بداخله.



وأضافت في حوار مع موقع "فوشيا"، أنها اضطرت لفعل ذلك مُتنكرة، بهدف تقديم شخصيتها في المسلسل بشـكل جيد.



وكشفت أن سر رشاقتها يكمن في اتباعها نظاماً غذائياً صحياً، في حين أشارت إلى أنها تعتمد في إطلالاتها على الألوان القوية، بالإضافة إلى اللون الأسود.



إلى ذلك، تحدثت النجمة السورية عن علاقتها بابنتيها، موضحة أنها تمارس دور الرقيب عليهما وخاصةً في هذه المرحلة الدراسية، مرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية.



وقالت إن التربية تلعب الدور الرئيسي في تغذية الشعور بالمسؤولية، وتحصين ابنتيها مما يتم عرضه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها تتحول إلى أم صارمة في حال تجاوزتا الخطوط الحمراء التي تضعها.



ولفتت إلى أن أوقات فراغها قليلة جدًّا، وهي تحب التواجد في المنزل كثيراً خارج أوقات التصوير، وتتشارك هذا الوقت مع ابنتيها، معتبرة أنهما نقطة قوتها وضعفها في الحياة بالوقت ذاته.



وأشارت في الختام إلى أن لديها فوبيا من الحشرات، ولكنها اضطرت أن تصبح أكثر قوة أمام ابنتيها .