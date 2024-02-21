انت الأن تتابع خبر صبا مبارك: هند سالم سببت لي معاناة نفسية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت الفنانة الأردنية صبا مبارك أن الفضل في نجاح مسلسلها "بين السطور" الذي يعرض في الفترة الحالية يرجع إلى جهد القائمين عليه وطاقمه جميعهم، خاصة وأنهم بذلوا جهداً كبيراً في تحضيراته، ودرسوا تفاصيله بعناية وبشكل دقيق.



وأضافت صبا أن شخصية "هند سالم" كانت بمثابة تحد كبير لها، بحكم أن الشخصية معقدة جداً وتحتاج إلى الجمود وعدم إظهار المشاعر، وهذا سبّب لها معاناة نفسية شديدة استمرت شهرين بعد انتهاء المسلسل.



وتابعت صبا خلال ظهورها في برنامج "كلام نواعم" أنها تحب الأدوار المعقدة جداً، وأحبت دور "هند"؛ لأنها تسعى من خلال عملها إلى سد شعور الاحتياج بداخلها، بالإضافة إلى أنها ستكتشف مفاهيم خاطئة في شخصيتها في الحلقات القادمة وتسعى لإصلاحها.



وأردفت أنها انهارت عند انتهاء تصوير العمل، ولم تستطع الفصل بينها وبين شخصيتها الحقيقية، كما أنها تلقت تدريباً من إعلامي مخضرم من أجل اتقان الدور أكثر.



وفي سياق آخر، كشفت صبا عن عيشها بمرحلة "إدمان النجاح" في فترة من حياتها، وعدم تقبلها انتقادات الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي سابقا.



وقالت صبا، إنها بدأت مشوارها الفني ببطولة مطلقة، ولم تلعب أي دور بسيط أو ثانوي؛ ما عزز لديها فكرة التعلق بالنجاح .