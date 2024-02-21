انت الأن تتابع خبر آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالله الرويشد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الممثل الكويتي، حسن البلام، عن الحالة الصحية للفنان عبدالله الرويشد، بعد نقله، مساء الأحد الماضي، إلى مستشفى جابر في الكويت؛ عقب الحديث عن إصابته بجلطة دماغية داخل منزله.



وطمأن البلام الجمهور من خلال فيديوهات شاركها عبر حسابه على "سناب شات" بعد زيارته له في المستشفى، وقال إن الفنان عبد الله الرويشد بخير ولا داعي للقلق، وبصحة وسلامة، وتجاوز الأزمة.



وأضاف البلام: "دعواتكم له إن شاء الله، وما لكم شغل بما يقال، وهو بخير، ويسلّم عليكم، وصحته طيبة، وبخير الحمد الله".



من جهته، نفى الإعلامي الكويتي، مشاري بويابس، إصابة الرويشد بجلطة دماغية، وقال عبر حسابه على منصة "أكس"، إنه بجانبه في المستشفى، ولا صحة لإصابته بجلطة دماغية، بل وعكة صحية طارئة.



وكان اسم الفنان الكويتي تصدّر الترند عبر منصة "إكس" وسط حالة من القلق بين جمهوره، إذ كتبت صفحة تحمل اسم "رويشديات": دعواتكم لفنانا الغالي عبدالله الرويشد، نسأل الله الشافي أن يشفيه، ولا يشوف شرًا، وقدامه العافية إن شاء الله.



ودعا عدد من الفنانين والملحنين للرويشد بالشفاء العاجل، من بينهم الملحن نواف عبدالله، قائلاً: "ألف لا باس عليك يا بوخالد.. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك".



وكتب رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، على منصة "إكس": "نظرًا للظروف الصحية للفنان الكبير عبدالله الرويشد، سيتم تأجيل حفل ليلة "وداعية "للفنان الراحل عبدالكريم عبدالقادر، والذي كان مقررًا، بتاريخ 23 فبراير(شباط) 2024، على مسرح محمد عبده أرينا ضمن حفلات موسم الرياض حتى إشعار آخر، تمنّياتنا لسفير الأغنية الخليجية بالشفاء العاجل" .