نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتوقيع عزيز الشافعي.. الجمهور يشيد بأغنية "طبعك غلاب" لـ نورهان المرشدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت الفنانة نورهان المرشدي في خطف قلوب الجماهير من خلال إصدار أحدث أعمالها الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "طبعك غلاب".

وشارك الملحن "عزيز الشافعي جمهوره مقطعا من الأغنية من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالفيديو تعليق قال فيه:"طبعك غلاب نورهان المرشدي، كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عبد السلام، إنتاج وميكساج هاني محروس ".

تعليقات الجمهور على منشور عزيز الشافعي

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ألف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.



وتعود الفضل في نجاح الأغنية إلى الكلمات والألحان الرائعة التي قدمها الفنان عزيز الشافعي.

وتميزت الأغنية بلمسة موسيقية مميزة تجمع بين الأصالة والحداثة، حيث يتمازج صوت نورهان المرشدي القوي والعذب مع الألحان الراقية التي أبدعها عزيز الشافعي، وتناولت الأغنية قصة حب مشوقة وتعبر عن العواطف الجياشة والإحساس العميق.



وبالإضافة إلى النجاح الكبير الذي حققته الأغنية على المستوى المحلي، تلقت نورهان المرشدي استحسانًا واسعًا في الوطن العربي، حيث تم نشر الأغنية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

آخر أعمال عزيز الشافعي

والجدير بالذكر آخر أعمال عزيز الشافعي أغنية "كل الحبيبة" للمطربة مي فاروق، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور.