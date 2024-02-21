نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل "صلاح الدين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتزايد بحث الجمهور عن المسلسلات التركية، نظرًا لما تقدمها من أحداث واقعية وقصص رومانسية تحظى على إعجاب الجماهير على مستوى العالم، ومن ضمن هذه الأعمال مسلسل صلاح الدين.

ويقدم دوت الخليج الفني لكل متابعيه كل ما هو جديد وتفاصيل عن مسلسل صلاح الدين

أبطال مسلسل صلاح الدين الحلقة 13



يعتبر صلاح الدين الأيوبي هو المنقذ لمدينة القدس الإسلامية من يدي الاحتلال لاعتباره واحد من حكام المسلمين منذ القرن الثاني عشر، حيث كان هدفه هو توحيد المسلمين في سوريا وشمال بلاد ما بين النهرين كما جعل فلسطين ومصر تحت حكمه من خلال كفاحه وحروبه ضد الصليبيين.

وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرز هم غونيش، دلين دوغو، محمد علي نور أوغلو، سيدا يلدز، مصطفي كوناك، إخراج أمير خليل زادة، تأليف إيسا يلديز، إنتاج شركة أكلي.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الحلقة 13



يتم عرض مسلسل صلاح الدين علي القنوات التالية: قناة دوت الخليج الجزائرية على القمر الصناعي والذي يكون ترددها 11034، واستقطاب أفقي، معامل ترميز 27500، وتكون الجودة HD.

كما يتم عرضه أيضا على قناة Trt التركية والحكومية ويكون ترددها 11042/12073، معامل ترميز 27500، استقطاب أفقي وجودة ممتازة، ويوجد عدة قنوات تقوم بعرضه مثل قناة قطر على النايل سات ترددها 10834، وقناة قطر علي عرب سات ترددها 12167، وقناة النور علي النايل سات تردد 11958 أفقي، وكذلك قناة النور علي عرب سات تردد 12054 عمودي معامل ترميز ثابت 27500.

