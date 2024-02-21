نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مسلسل غالية البقمية قصته وموعد عرضه والقنوات الناقلة.. الدراما االخليجية السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع بداية شهر رمضان المبارك، يُفتح الفضاء التلفزيوني السعودي أبوابه لتقديم مجموعة متميزة من المسلسلات الدرامية، مستهدفًا قلوب المشاهدين في هذا الوقت الروحاني. يتألق مسلسل "غالية البقمية" كقطعة أثرية في ساحة الدراما السعودية، حيث يروي قصةً فريدة ومثيرة.

غالية البقمية 2024

مسلسل “غالية البقمية” يتناول سيرة الأميرة السعودية غالية البقمي وشجاعتها التي أدت إلى إجبار جيوش الدولة العثمانية الأتراك على مغادرة الدولة السعودية الأولى بعد تعرضهم للهزيمة.

الأبطال: إلهام علي، عبدالمحسن النمر، سلوم حداد، رشيد عساف.

النوع: تاريخي.

سيناريو: غير مصرح عنه.

إخراج: غير مصرح عنه.

موعد عرض المسلسل:

من المقرر أن يبصر مسلسل "غالية البقمية" النور خلال شهر رمضان للعام 1445هـ - 2024م. يأتي هذا الموعد ليضيف نكهة خاصة إلى ليالي الشهر الفضيل، حيث يترقب المشاهدون بفارغ الصبر فصول هذه القصة المشوقة.

القنوات الناقلة:

سيتم عرض مسلسل "غالية البقمية" على عدة قنوات تلفزيونية سعودية رائدة، حيث ستلعب هذه القنوات دورًا مهمًا في نقل أحداث المسلسل إلى محبيه. تفاصيل القنوات الناقلة ستُكشف في الوقت المناسب، ومن المتوقع أن يكون للمشاهدين فرصة مميزة للاستمتاع بمشاهدة "غالية البقمية" عبر شاشات التلفزيون في شهر الصوم المبارك.