انت الأن تتابع خبر إبراهيم فخر يعتذر عن مسلسل ياسمين صبري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد مسلسل "رحيل" بطولة الفنانة المصرية ياسمين صبري ثاني حالة اعتذار عن استكمال التصوير، قبل بدء عرضه في دراما رمضان 2024.



وكان مخرج المسلسل إبراهيم فخر قرر الاعتذار عن استكمال تصوير المسلسل، من دون الكشف عن التفاصيل، لتتم الاستعانة بالمخرج محمد عبد السلام بدلا منه.



ويعد فخر ثاني حالة اعتذار عن المسلسل، بعد أن اعتذر الفنان أحمد فهمي عن تقديم دور البطولة أمام ياسمين، فتمت الاستعانة بالفنان أحمد صلاح حسني، لتكون المرة الثانية التي يقف فيها أمام ياسمين، بعد مسلسل "حكايتي" أولى بطولاتها الدرامية.



ويشارك في مسلسل "رحيل" مجموعة من النجوم، بجانب ياسمين صبري، فقد انضمت الفنانة هاجر الشرنوبي والفنانة سماء إبراهيم إلى صنّاع العمل في الأيام الماضية، وتواصل أسرة المسلسل التصوير خلال الفترة الحالية استعدادًا لطرحه في دراما رمضان 2024.



وتدور أحداث العمل في إطار شعبي على مدى 15 حلقة، وتجسد ياسمين صبري فيه شخصية فتاة شعبية .