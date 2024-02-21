نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول أيام عيد الفطر.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب عمرو دياب لإحياء حفل غنائي من المقرر إقامته في أول أيام العيد الموافق الأربعاء 10 أبريل، في إحدي شواطئ الجونة موعد ومكان الحفل الغنائي الذي يستعد لإحيائه أول أيام عيد الفطر.

حفل عمرو دياب

وحرصت الصفحة الرسمية لعمرو دياب علي الترويج لجفلته الغنائية، وذلك من خلال نشر البرومو الرسمي للحفلة، الذي يقام يوم الأربعاء 10 إبريل في أحد شواطئ الجونة، ومن المقرر طرح التذاكر قريبا عبر موقع "تيكتس مارشيه".

ويقدم عمرو دياب مجموعة من أغانية المميزة التي يتفاعل معها الجمهور الجديدة والقديمة ومنها: "تملي معاك، نور العيون، العالم الله، بحبك أكتر، تقدر تتكلم، قالي الوداع، لو كان يرضيك".

حفل ليالي مصرية سعودية

ويذكر أن، شهد حفل ليالي مصرية سعودية والذي أقيم في دار الأوبرا المصرية أمس، مصافحة الهضبة عمرو دياب بالفنان عمرو مصطفى برغم الخلافات التي أجريت بينهما خلال الفترة الماضية، وبجانبهم رجل الأعمال المعروف أحمد أبو هشيمة.

وجاء ذلك عبر مقطع فيديو مصور تم نشره عبر موقع et بالعربي عبر تطبيق إنستجرام،مفادة "في ليالي سعودية مصرية، صلح عمرو دياب وعمرو مصطفى وعناق في كواليس الحفل".

وكان بداية الخلاف بين الأثنان عندما تحدث عمرو مصطفى في إحدي اللقاءات أن شعرة الهضبة كانت بفضله، كما أن أشهر وأنجح أغاني عمرو دياب كانت من ألحانه، كما اتهمه بتحريض بعد اللجان الإلكترونية عليه.