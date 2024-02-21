نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسلات خليجية - عربية 2024.. قصة مسلسل يس عبدالملك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب موسم شهر رمضان لعام 2024، يستعد الفضاء التلفزيوني العربي لاستقبال مجموعة من المسلسلات الخليجية والعربية التي تعد جزءًا لا يتجزأ من تقاليد البث في هذا الشهر الفضيل. ومن بين هذه الإنتاجات المنتظرة يبرز مسلسل "يس عبدالملك"، الذي يعد واحدًا من أبرز الأعمال المتوقع عرضها خلال هذا العام.

قصة مسلسل "يس عبدالملك" تتناول قضايا اجتماعية وإنسانية تعكس رؤية فنية تحاول فهم وتحليل تحولات المجتمع الخليجي في إطار درامي مشوق. يُتوقع أن يتناول المسلسل قصة حياة شخصية يس عبدالملك بطريقة تسليط الضوء على التحديات والصعوبات التي قد تواجهها في محيطه وكيف يتعامل معها.

بفضل قوة السيناريو والأداء الفني للممثلين، يعد "يس عبدالملك" فرصة للجمهور لاكتشاف وفهم عوالم جديدة والتأمل في قضايا تهم الحياة اليومية. يعكس هذا المسلسل التزام الصناعة التلفزيونية بتقديم إنتاجات ذات جودة وقيمة فنية تسهم في إثراء المشهد الدرامي في المنطقة.

أحداث مسلسل يس عبدالملك

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي ودرامي معاصر حول "يس عبدالملك"، الذي يمر بثلاث مراحل مختلفة في حياته، كل واحدة منها تمثل جزءا مهما يحمل تفاصيل تتكشف وتتعرى تدريجيًا مع تصاعد المواجهات والأحداث.

أبطال مسلسل يس عبدالملك

يُشار إلى أن العمل من تأليف محمد النشمي، وإخراج مناف عبدال، ويشارك فيه عدد من نجوم الخليج، أبرزهم عبدالرحمن العقل، وحسين المهدي، وليالي دهراب، وفتات سلطان، وأحمد النجار، وروان العلي، ومنصور البلوشي وغيرهم.

قناة عرض مسلسل يس عبدالملك

من المقرر عرض المسلسل على قناة MBC ومنصة "شاهد" الرقمية.



عدد حلقات مسلسل يس عبدالملك

يتألف المسلسل من 30 حلقة.