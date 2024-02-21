نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو دياب وتامر حسني.. أبرز الفنانين المشاركين في إعلانات رمضان 2024 (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لم يتبقي سوي أسابيع قليلة على بدء السباق الرمضاني لعام 2024، ويكثر في شهر رمضان الإعلانات التلفزيونية كما تكثر المسلسلات والبرامج أيضًا، فدائمًا يشارك نجوم الفن الكبار في إعلانات رمضان لصالح شركات الإتصالات أو المستشفيات وغيرها الكثير.

ودائما ما تعلق هذه الإعلانات في أذهان الجمهور فإذا بحثنا نجد أن الجمهور يفضل ويستمع إلى الإعلانات الرمضانية السابقة رغم مرور سنوات عديدة عليها.

وتوجد في رمضان 2024 العديد من الإعلانات وسوف يقدمها نجوم الفن الكبار، وحتي وقتًا الحالي قد أعلن كلًا من الهضبة عمرو دياب ونجم الجيل تامر حسني عن تواجدهم في إعلانات رمضان لهذا العام.

ويقدم "دوت الخليج الفني" في هذا التقرير كافة التفاصيل:-

الهضبة عمرو دياب أعلن عن مشاركته في إعلانات رمضان لهذا العام لصالح أحدي شركات الإتصالات ويضع حاليًا اللمسات الأخيرة على ذلك الإعلان.

نجم الجيل تامر حسني أعلن عن مشاركته في إعلانات رمضان لهذا العام وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث نشر صور من الكواليس وعلق عليها قائلًا: "بمناسبة الإعلانات أنا حالًا بصورلكم إعلان لرمضان ان شاء الله يعجبكم بنمسي عليكم انا وأخويا حسام وفريق العمل قولوا بقى انتوا … تفتكروا انا بصور اعلان ايييييه؟؟".

ما هي آخر أعمال الهضبة عمرو دياب ؟

وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرح الفنان عمرو دياب ألبوم "مكانك" عبر تطبيق أنغامي يوم 28 ديسمبر الماضي بطريقة جديدة ومبتكرة وهي طرح أغنية كل ساعة على مدار 12 ساعة كاملة، وحقق الألبوم نجاحًا جماهيربًا كبيرًا.

ما هي آخر أعمال نجم الجيل تامر حسني ؟

وفي سياق منفصل يذكر أنه قد طرح أمس نجم الجيل تامر حسني أغنية "30 حياة" بمناسبة عيد الحب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقدم من خلاله صوت غنائي جديد وهي "مها فتوني".

وأغنية "30 حياة" هي من كلمات تامر حسني،ومؤمن راجح، وألحان مودي منير، وتوزيع كريم أسامة، والڤيديو كليب من إخراج تامر حسني.

والجدير بالذكر أن كليب "30 حياة" قد لقي تفاعل كبير من الجمهور، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحه حيث وصلت نسبة مشاهداته عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نحو 2 مليون و500 ألف مشاهدة واحتل التريند الثامن عبر يوتيوب.