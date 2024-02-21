نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة "صدى البلد" 2024 Sada ElBalad الجديد على نايل سات بجودة HD في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من جمهور قناة صدى البلد عن ترددها، حيث نجحت أن تحقق شعبية واسعة على مستوى العالم، وأن تكسب ثقة واحترام المشاهد بين القنوات الفضائية في فترة قليلة جدًا، وأن تقدم محتوى هادف يليق بالجمهور،



ويقدم “دوت الخليج الفني” لكل متابعيه كل ما هو جديد وتفاصيل عن تردد قناة صدى البلد بعد التحديث.



تردد قناة صدى البلد 2024



تعد القناة من أكثر القنوات الفضائية التي نالت شهرة كبيرة بسبب تقديمها محتويات هادفة تليق بالجمهور، كما أنها توفر برامج التوك شو والأفلام والمسلسلات لذا فهي تعتبر من القنوات الشاملة، وفيما يلي تردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة:

تردد قناة صدي البلد على القمر الصناعي نايل سات



التردد:11823



الاستقطاب:أفقي.

معامل تصحيح الخطأ:27500

الجودة:SD

الوجهة: عمودي.

تردد قناة صدى البلد على القمر الصناعي نايل سات بجودة HD

التردد:11823.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ:27500.

الجودة:HD.



مميزات قناة صدي البلد 2024

تحرص قناة صدى البلد أن يكون محتواها مناسب لجميع الأذواق وكافة الأعمار أيضًا،

تقدم العديد من القضايا الاجتماعية والأعمال الدرامية وتبث محتواها باللغة العربية،



تحافظ على العادات والتقاليد حيث تعرض محتوي بعيدًا عن الألفاظ الخارجة، تعتمد على تنوع الأعمال الدرامية المصرية، بالإضافة إلى تنوع البرامج من برامج إخبارية وترفيهية.

أهم ما يميزها أنها توفر المسلسلات الجديدة التي يتم عرضها خلال شهر رمضان المبارك.



برامج قناة صدي البلد



تحرص القناة على التعاون مع مجموعة كبيرة من معدي البرامج الذين يتمتعون بدرجة عالية من الكفاءة لعرض البرامج الترفيهية والثقافية والدينية التي تلبي احتياجات جميع الأذواق، كما أن أهم ما يميزها أنها توفر محتوي مميز يحبه الجميع، ومن البرامج التي توفرها القناة ما يلي:

حقائق وأسرار.

نظرة.

صباح البلد.

حلوة يا بلدي للتسويق السياحي لمصر.

أكلة من بلدي.

علم القرآن.

شط الهوي.

على ذمة التحقيق.

ست الستات.